Vietnam promueve las relaciones con región belga de Valonia

Bruselas (VNA) – En el marco de su visita oficial a Bélgica, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió hoy en Bruselas con el ministro-presidente de la región de Valonia, Adrien Dolimont.

Durante el encuentro, el líder vietnamita valoró el papel de Valonia como uno de los centros industriales más antiguos y uno de los principales polos de ciencia, tecnología e innovación de Bélgica, con fortalezas en ciencias de la vida, salud, industria aeroespacial, ingeniería de precisión y tecnologías verdes.

Al destacar las bases de cooperación construidas durante más de tres décadas, reconoció las contribuciones de Valonia y de la Delegación Valonia-Bruselas en Hanoi al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Los programas de cooperación en educación y formación, investigación científica y cultura, especialmente el proyecto de conservación del patrimonio en la ciudad central de Hue, han obtenido resultados positivos.

De cara al futuro, el mandatario propuso que las autoridades de Valonia apoyen la pronta elevación de las relaciones entre Vietnam y Bélgica al nivel de Asociación Estratégica. Sobre la base del mecanismo de la Comisión Mixta Permanente Vietnam-Valonia-Bruselas, ambas partes deberían convertir la ciencia y la tecnología, la salud y las ciencias de la vida en nuevas prioridades de cooperación, además de reforzar los vínculos entre universidades e institutos de investigación y promover los intercambios estudiantiles.

El máximo dirigente vietnamita alentó a las empresas valonas a incrementar sus inversiones y la transferencia de tecnología en sectores como la industria de alta tecnología, la energía y la transición verde. Asimismo, pidió a Valonia compartir experiencias y tecnologías en agricultura sostenible, economía circular, tratamiento del agua y adaptación al cambio climático, especialmente en el delta del Mekong.

Por su parte, Adrien Dolimont expresó su satisfacción por reunirse con el líder vietnamita y señaló que la visita abre numerosas oportunidades de cooperación entre Vietnam y Valonia.

Manifestó además su impresión ante los logros socioeconómicos y el potencial de Vietnam, y reafirmó que Valonia considera al país un socio tradicional e importante en el Sudeste Asiático y Asia.

El ministro-presidente coincidió con las propuestas del mandatario vietnamita y mostró su voluntad de aprovechar las bases de cooperación existentes y reforzar los mecanismos actuales, especialmente en educación, salud y cultura.

Valonia está dispuesta a ampliar la colaboración a sectores de alto valor añadido, como la biotecnología, las ciencias de la vida, la industria verde y la innovación, en consonancia con las prioridades de desarrollo de Vietnam y con una perspectiva de cooperación a largo plazo, agregó.

En esta ocasión, el líder vietnamita presenció la ceremonia de entrega de un memorando de entendimiento sobre cooperación en agricultura, gestión de recursos y protección del medio ambiente entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el Gobierno de la región de Valonia./.