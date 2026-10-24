Provincia de Gia Lai impulsa su promoción internacional de cara a APEC 2027

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Gia Lai desplegará una campaña de comunicación antes, durante y después de la Reunión Informal de Altos Funcionarios (ISOM) y el Foro APEC 2027 para promover su potencial turístico, cultural y económico, atraer inversiones y fortalecer su imagen internacional.



Según el plan aprobado por el Comité Popular provincial, las actividades se desarrollarán de forma coordinada durante 2026 y 2027, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, publicaciones promocionales y eventos culturales y turísticos. La provincia busca proyectarse como un destino acogedor y profesional, con una identidad cultural propia y amplias oportunidades de cooperación.



La campaña incluirá noticias, vídeos, infografías e imágenes difundidos en portales institucionales y redes sociales como YouTube, TikTok y Facebook, así como materiales sobre los atractivos turísticos, la población y las oportunidades de inversión. El mensaje "Gia Lai: destino que conecta Asia-Pacífico" se incorporará a las actividades de promoción de Vietnam antes, durante y después del Año APEC 2027.



El plan también destaca la participación de la comunidad en la creación de un entorno turístico civilizado, la preservación del paisaje y el mantenimiento de la seguridad y el orden. La provincia aspira a que cada ciudadano y empresa contribuya a transmitir una imagen positiva de Gia Lai a los delegados internacionales y visitantes.



Las actividades culturales, artísticas y deportivas servirán para divulgar la identidad local y la cultura vietnamita. Entre los valores distintivos de la provincia figuran el arte tradicional Bai Choi, el espacio cultural de los gongs de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental), la agricultura de alta calidad y el potencial para el comercio internacional.



Según autoridades provinciales, la celebración de actividades del APEC representa una oportunidad para impulsar el posicionamiento de Gia Lai como sede de conferencias internacionales y mostrar su modelo de desarrollo, basado en la conexión entre la economía marítima, el turismo, el comercio, los servicios y la economía digital.



El Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo coordinará la mayor parte de las actividades de comunicación. Los medios de prensa y las autoridades competentes ejecutarán las tareas correspondientes, mientras que la Policía provincial contribuirá a garantizar la seguridad, supervisar la información en el ciberespacio y gestionar las noticias falsas. El Departamento de Asuntos Exteriores colaborará en la recepción y orientación de periodistas internacionales.



Con estas iniciativas, Gia Lai espera aprovechar APEC 2027 para consolidar una marca local de alcance internacional, promover el desarrollo verde y sostenible, atraer inversiones y visitantes, y generar un nuevo impulso para su crecimiento socioeconómico./.

VNA