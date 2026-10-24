Economía

Buque portacontenedores YM WAYFINDER atraca en terminal internacional de Tan Cang-Cai Mep

El portacontenedores YM WAYFINDER, propulsado por GNL y fuelóleo bajo en azufre, llega a TCIT y refuerza la apuesta de Vietnam por la logística verde.

El buque portacontenedores YM WAYFINDER, operado por la naviera Yang Ming, atraca en la Terminal Internacional de Tan Cang-Cai Mep (Fuente: VNA)
El buque portacontenedores YM WAYFINDER, operado por la naviera Yang Ming, atraca en la Terminal Internacional de Tan Cang-Cai Mep (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El buque portacontenedores YM WAYFINDER, operado por la naviera Yang Ming, atracó por primera vez en la Terminal Internacional de Tan Cang-Cai Mep (TCIT), en el sur de Vietnam, lo que pone de relieve la capacidad operativa y la calidad de los servicios de la terminal, así como los esfuerzos por impulsar una navegación más ecológica.

El buque, de casi 365 metros de eslora, tiene un peso muerto de 159.374 toneladas y una capacidad aproximada de 15.500 TEU (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies). Está equipado con motores de combustible dual que utilizan gas natural licuado (GNL) y fuelóleo con bajo contenido de azufre, además de avanzados sistemas de supervisión y ahorro energético que contribuyen a reducir su impacto ambiental.

El YM WAYFINDER opera en el servicio EC2 de la alianza naviera Premier Alliance, que conecta directamente Vietnam con América del Norte. La ruta incluye los puertos de Cai Mep, Yantian, Ningbo, Shanghai, Busan, Manzanillo, Savannah, Charleston, Norfolk, Halifax y Singapur.

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El buque portacontenedores YM WAYFINDER, operado por la naviera Yang Ming, atraca en la Terminal Internacional de Tan Cang-Cai Mep (Fuente: VNA)

El buque es uno de los cinco portacontenedores con tecnología de combustible dual de GNL y una capacidad aproximada de 15.500 TEU que Yang Ming recibirá a partir de 2026. La naviera también ha encargado otros siete buques, con una capacidad de alrededor de 16.000 TEU cada uno, cuya entrega está prevista para el período 2028-2029. Estos barcos estarán diseñados para permitir el uso de amoníaco como combustible en el futuro.

Kevin Wang, director de Operaciones y Logística de Yang Ming Vietnam, valoró la capacidad operativa, la calidad de los servicios y la coordinación de TCIT. Asimismo, expresó su deseo de que ambas partes sigan reforzando la cooperación para mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia un transporte marítimo sostenible.

Según la Corporación de Puertos de Tan Cang Sai Gon, TCIT continuará aplicando tecnologías y soluciones operativas modernas y respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de una logística verde y al cumplimiento del objetivo de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas para 2050./.

VNA
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