Líder vietnamita dona libros a la Biblioteca Real de Bélgica

Bruselas (VNA) – En el marco de su visita oficial a Bélgica, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa visitaron hoy la Biblioteca Real de Bélgica y le entregaron libros, con el objetivo de promover el intercambio cultural y fortalecer el entendimiento entre los pueblos de ambos países.

Durante la visita, To Lam y su esposa donaron a la institución una edición de extractos de las planchas xilográficas de la dinastía Nguyen, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad, junto con libros sobre la historia, la cultura, el país y el pueblo vietnamitas. Estas planchas no solo constituyen obras de arte realizadas mediante técnicas tradicionales de grabado en madera, sino que también preservan valores históricos, conocimientos y el espíritu de Vietnam.

En su intervención, el líder vietnamita elogió los esfuerzos de la Biblioteca Real de Bélgica para conservar y promover el patrimonio, modernizar los métodos de investigación, digitalizar sus colecciones y facilitar el acceso del público al conocimiento. Estas iniciativas contribuyen a preservar la identidad cultural y permiten que las generaciones actuales y futuras conozcan y hereden los valores acumulados a lo largo de los siglos.

Al destacar que las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Bélgica se han desarrollado continuamente durante más de 50 años en numerosos ámbitos, el máximo dirigente vietnamita afirmó que la cultura sigue siendo un campo tradicional de cooperación que contribuye a estrechar los vínculos entre los pueblos de ambos países.

Asimismo, valoró las actividades de intercambio y promoción cultural organizadas por la Embajada de Bélgica y las representaciones de sus regiones y comunidades en Vietnam, en ámbitos como el cine, la fotografía, las artes escénicas, la literatura y la edición. Estas iniciativas han permitido al público vietnamita conocer mejor la cultura belga, caracterizada por su diversidad, creatividad y riqueza identitaria.

El mandatario expresó su esperanza de que la edición donada se convierta en un puente cultural que despierte el interés de los lectores y los investigadores por la historia y la cultura vietnamitas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa visitan la Biblioteca Real de Bélgica. Foto: VNA

También manifestó su deseo de que la Biblioteca Real de Bélgica y los organismos competentes de Vietnam intensifiquen el intercambio de libros y documentos, compartan experiencias en conservación, digitalización y difusión del conocimiento, y organicen más actividades de presentación de la literatura, la historia y la cultura de ambos países, especialmente dirigidas a las generaciones jóvenes.

Por su parte, Sara Lammens, directora de la Biblioteca Real de Bélgica, agradeció la visita del líder vietnamita y su cónyuge y destacó que el obsequio constituye un testimonio de la larga tradición cultural de Vietnam y un valioso puente de conocimiento entre ambos países.

La institución preservará cuidadosamente las publicaciones y promoverá su difusión y puesta en valor, a fin de que los lectores e investigadores de Bélgica y de otros países puedan profundizar en el conocimiento de Vietnam, agregó.

Fundada en 1837, la Biblioteca Real de Bélgica, también conocida como Biblioteca Nacional de Bélgica, es la mayor del país. Conserva más de seis millones de libros, además de importantes colecciones de mapas, manuscritos, documentos impresos antiguos, fotografías y materiales históricos.

En los últimos años, la institución ha intensificado la digitalización para preservar sus colecciones y facilitar su consulta en línea. En marzo de 2024, inició una colaboración con Google Books para digitalizar más de 100.000 libros, disponibles a través de Google Books y la plataforma Belgica./.