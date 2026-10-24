Primer ministro polaco visita el casco antiguo de Hoi An

Da Nang, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visitó hoy el casco antiguo de Hoi An, en la ciudad central de Da Nang, en el marco de su visita oficial a Vietnam del 24 al 26 de octubre.



La delegación polaca fue recibida por Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, junto con representantes de las autoridades locales.



Durante la visita, Donald Tusk depositó flores en memoria del arquitecto polaco Kwiatkowski, conocido afectuosamente por los habitantes de la zona como Kazik. Kwiatkowski desempeñó un papel importante en la conservación y promoción de los valores del casco antiguo de Hoi An, del santuario de My Son y del conjunto de monumentos de la antigua capital imperial de Hue. Su trabajo contribuyó a que Hoi An y My Son fueran reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El arquitecto fue uno de los primeros en reconocer el valor excepcional del casco antiguo de Hoi An. Dedicó años a investigarlo y a preparar el expediente para solicitar su reconocimiento por la UNESCO. El 4 de diciembre de 1999, Hoi An fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. Su legado se ha convertido en un símbolo de la amistad y los estrechos vínculos entre Vietnam y Polonia.

El primer ministro Donald Tusk deposita una corona de flores en el monumento al arquitecto polaco Kazimierz Kwiatkowski en el casco antiguo de Hoi An. Foto: VNA

Tras la ceremonia de homenaje, Donald Tusk y la delegación recorrieron las calles del casco antiguo, visitaron varios sitios históricos y culturales y disfrutaron de actuaciones artísticas organizadas en su honor.



Numerosos residentes y turistas se congregaron a ambos lados de las calles para dar la bienvenida a la delegación. El primer ministro polaco saludó cordialmente a los presentes, estrechó sus manos y se tomó fotografías con ellos.

Turistas posan para fotos con el primer ministro polaco Donald Tusk en la Ciudad Antigua de Hoi An. Foto: VNA

La visita contribuye a promover los intercambios culturales y reafirma la amistad tradicional entre Vietnam y Polonia./.