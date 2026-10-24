Parlamento de Vietnam analiza enmiendas a Ley de Protección Ambiental

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a flexibilizar los controles previos y reforzar los posteriores, descentralizar competencias sin dispersar las responsabilidades y no sacrificar el medio ambiente en aras del crecimiento económico, durante los debates en grupo sobre las enmiendas a la Ley de Protección Ambiental.



En relación con la propuesta de excluir las zonas residenciales concentradas y las fuentes de agua potable de la lista de factores ambientalmente sensibles, el dirigente parlamentario afirmó que no se pueden simplificar los requisitos relativos a elementos que afectan directamente a la salud pública.



Advirtió que los residuos domésticos y hospitalarios, así como la contaminación del agua y del aire, siguen siendo motivo de preocupación.



Respecto a la propuesta de eximir de la evaluación de impacto ambiental a los proyectos secundarios ubicados en parques y complejos industriales, consideró que esta medida solo debería aplicarse cuando las infraestructuras de tratamiento ambiental estén desarrolladas de manera integral.



Asimismo, pidió excluir de dicha exención los proyectos con grandes emisiones, los que generen residuos peligrosos y los relacionados con la importación de materiales reciclables procedentes de desechos.



También hizo hincapié en la necesidad de intensificar las inspecciones sobre el terreno, evaluar las tecnologías de tratamiento y verificar la capacidad de las empresas para cumplir sus compromisos ambientales.



Por su parte, el diputado Nguyen Vu Trung, de Ciudad Ho Chi Minh, valoró la orientación del proyecto de ley hacia una gestión basada en el nivel de riesgo, la reducción de los controles previos y la digitalización de la gestión ambiental.



No obstante, señaló que es necesario perfeccionar los mecanismos de inspección posterior, publicación de datos y rendición de cuentas.



El legislador propuso reafirmar el principio de que quien contamina debe asumir los costes de prevención, tratamiento, restauración y compensación por los daños causados.



Asimismo, pidió hacer públicos los datos sobre emisiones, permisos ambientales, resultados de las mediciones de calidad ambiental e infracciones, a fin de facilitar la supervisión ciudadana.



El diputado Nguyen Dinh Xuan, de la provincia de Tay Ninh, propuso intensificar las inspecciones y la supervisión periódica, así como promover la participación de las comunidades.



También recomendó establecer sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones y a la escala de las instalaciones, reducir la lista de sectores y actividades empresariales sujetos a condiciones especiales y evitar solapamientos normativos, con el objetivo de disminuir las cargas de cumplimiento sin menoscabar la eficacia de la gestión ambiental.



Durante los debates sobre el proyecto de modificación de la Ley de Recursos Marinos e Insulares y Medio Ambiente, la mayoría de los diputados coincidió en la necesidad de perfeccionar el marco institucional para la gestión integrada de los recursos y el espacio marítimos, la protección ambiental y el desarrollo de una economía marítima verde y sostenible, en consonancia con la defensa nacional, la seguridad y la soberanía del país.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Hong Dien, propuso delimitar claramente las competencias entre la gestión integrada del espacio marítimo y la administración sectorial, a fin de evitar solapamientos de atribuciones, nuevos trámites y mayores costes.



Según indicó, la ley debe centrarse en la gestión, asignación y coordinación del uso del espacio marítimo, mientras que las actividades especializadas deben regirse por la legislación correspondiente./.

VNA