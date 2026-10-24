Líder vietnamita concluye con éxito su visita oficial a la UE y Bélgica

Bruselas (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel, partió hoy de Bruselas tras concluir con éxito su visita oficial a la Unión Europea (UE) y a Bélgica, por invitación del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del primer ministro belga, Bart De Wever.

Durante su visita a la UE, el líder vietnamita mantuvo conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y se reunió con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Ambas partes destacaron la evolución positiva de las relaciones entre Vietnam y la UE, especialmente desde que elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026, y reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral.

Las dos partes acordaron promover las inversiones en el marco de la iniciativa Global Gateway y de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), aplicar plenamente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA).

Asimismo, coincidieron en reforzar la cooperación en materias primas esenciales, tecnología e innovación, educación y formación, transición verde, infraestructuras estratégicas, economía circular y economía azul.

Durante su visita oficial a Bélgica, el mandatario fue recibido por el rey Felipe y la reina Matilde, mantuvo conversaciones con el primer ministro Bart De Wever y se reunió con el presidente del Senado, Vincent Blondel, y el titular de la Cámara de Representantes federal, Peter De Roover.

También pronunció un discurso sobre política exterior en el Instituto Real de Relaciones Internacionales Egmont y recibió a dirigentes de las regiones de Flandes y Valonia.

Cabe destacar que la Cámara de Representantes federal de Bélgica aprobó el EVIPA, lo que refleja la voluntad de ambos países de impulsar la cooperación económica, comercial y en materia de inversiones.

En los encuentros, ambas partes coincidieron en la necesidad de consolidar la confianza política, mantener los intercambios y comprender mejor sus respectivas prioridades y necesidades, con el objetivo de ampliar la cooperación y elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

En los ámbitos económico, comercial y de inversiones, subrayaron la importancia de lograr nuevos avances e impulsar proyectos de cooperación de gran escala y carácter estratégico en sectores en los que Bélgica cuenta con fortalezas y Vietnam tiene necesidades prioritarias, como los puertos marítimos, las cadenas logísticas inteligentes, las energías verdes, los parques industriales ecológicos y la agricultura de alta tecnología adaptada al cambio climático.

Ambas partes identificaron la ciencia y la tecnología como un ámbito con un amplio potencial de cooperación. Acordaron promover proyectos conjuntos de investigación, transferencia tecnológica y colaboración en sectores estratégicos y tecnologías emergentes, como la biotecnología, los productos farmacéuticos, la salud y los semiconductores.

Además, Vietnam y Bélgica acordaron ampliar los vínculos educativos, promover los intercambios culturales, deportivos y turísticos, y reforzar la cooperación práctica entre las localidades de ambos países.

La visita contribuye a consolidar las relaciones entre Vietnam y la UE, así como entre Vietnam y Bélgica, y genera nuevos impulsos para ampliar la cooperación en diversos ámbitos, con miras a un desarrollo sostenible y eficaz./.