Parlamento de Vietnam debate modificaciones de Ley de Inversión

Hanoi (VNA)- Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam discutieron hoy en grupo las modificaciones de algunos artículos de la Ley de Inversión, y destacaron la necesidad de priorizar inversiones de calidad, transferencia de tecnología y proyectos con contribución efectiva a la economía.



En su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, señaló tres principios para la reforma de la ley: facilitar al máximo las actividades de los inversores que cumplen la legislación sin relajar la disciplina jurídica; aumentar la iniciativa en la gestión sin desdibujar los límites de las competencias; y aplicar incentivos selectivos, vinculados a la capacidad de controlar los recursos y medir los resultados.



Respecto a las condiciones de acceso al mercado, respaldó la orientación de ampliarlas, pero pidió no otorgar al Gobierno facultades para flexibilizar las condiciones establecidas en leyes, resoluciones de la Asamblea Nacional, ordenanzas y resoluciones de su Comité Permanente, así como en tratados internacionales.



Los cambios que correspondan a la competencia de la Asamblea Nacional deben ser decididos por este órgano, a fin de garantizar su legalidad y evitar riesgos para la seguridad nacional y posibles controversias internacionales, señaló.



En cuanto a los incentivos especiales a la inversión, consideró necesario establecer en la propia ley criterios claros para seleccionar proyectos, especialmente por su capacidad de generar efectos multiplicadores, mejorar la competitividad e impulsar el desarrollo.



La supervisión, las inspecciones posteriores y la revocación de los incentivos deben vincularse a resultados concretos, como el grado de integración de componentes nacionales y la transferencia de tecnologías esenciales, en lugar de basarse únicamente en los compromisos iniciales.



El presidente del Parlamento también pidió revisar la coherencia de las disposiciones sobre simplificación de trámites, transformación digital y selección de inversores para proyectos en zonas marítimas con la legislación sectorial.



Asimismo, indicó que las normas sobre procedimientos especiales para tecnologías estratégicas, como los semiconductores, la inteligencia artificial y los centros de datos, y la duración de los proyectos en parques industriales ecológicos deben justificarse adecuadamente y armonizarse con las leyes pertinentes.



El diputado Le Van The, representante de la provincia de Ninh Binh, respaldó las políticas destinadas a ayudar a las empresas nacionales a incorporarse a las cadenas de suministro de las compañías de inversión extranjera directa (IED) y de las empresas tractoras.



Sin embargo, consideró que la eficacia de estos vínculos debe evaluarse por sus resultados reales y no únicamente por el número de empresas participantes.



Según el legislador, la proporción de empresas nacionales que participan en estas cadenas no refleja plenamente el valor de la producción, el valor añadido ni el nivel de transferencia y absorción tecnológica.



Por ello, las políticas de apoyo deben orientarse a mejorar las capacidades tecnológicas y productivas de las empresas vietnamitas y fortalecer su posición en las cadenas de valor. Los criterios para acceder a estas ayudas también deben ser compatibles con los tratados internacionales de los que Vietnam es parte.



El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, explicó que la reforma busca institucionalizar la Resolución número 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera y responder a las necesidades de movilización de recursos para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



Según el plan financiero quinquenal, la inversión total de la sociedad deberá equivaler al 40% del producto interno bruto (PIB), mientras que el coeficiente incremental capital-producto (ICOR) deberá reducirse de 6,4 a entre 4,5 y 4,8. Las necesidades de capital para el período 2026-2030 se estiman en 2,67 veces las del quinquenio anterior.



Para 2026, Vietnam se ha fijado el objetivo de desembolsar al menos 30 mil millones de dólares en IED; en los primeros nueve meses del año, el desembolso alcanzó los 21 mil millones de dólares.



Hasta agosto de 2026, Vietnam contaba con 47.796 proyectos de IED en funcionamiento, con un capital registrado total de 561,6 mil millones de dólares.



El ministro destacó la necesidad de priorizar la IED de alta calidad, apoyar una participación más profunda de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro, fomentar la investigación científica y reforzar los vínculos con las instituciones nacionales de formación e investigación./.

VNA