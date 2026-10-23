Sociedad

Vietnam impulsa planificación local sostenible y conectada

El Foro de Desarrollo Sostenible de Vietnam 2026 aborda cómo integrar crecimiento, conservación del patrimonio, adaptación climática y conectividad regional.

El profesor asociado y doctor Nguyen Manh Hung, subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El profesor asociado y doctor Nguyen Manh Hung, subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Foro de Desarrollo Sostenible de Vietnam 2026, bajo el lema "Planificación estratégica local: desarrollo, conservación, adaptación y conectividad" se llevó a cabo hoy en la ciudad de Da Nang.

En sus palabras, el profesor asociado y doctor Nguyen Manh Hung, subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, señaló que el tema del Foro plantea un enfoque integral de la planificación estratégica basado en cuatro requisitos, incluidos desarrollo orientado a mejorar la calidad de vida; preservación de la naturaleza, el patrimonio y la identidad comunitaria como base del desarrollo a largo plazo; adaptación, que exige capacidad de anticipación y respuesta ante el cambio climático y las incertidumbres del futuro, y conectividad, que permite a las localidades aprovechar sus ventajas en relación con la región, el país y el mundo.

Estos cuatro requisitos deben concretarse en cada decisión de planificación, a fin de vincular el crecimiento acelerado con el progreso social, la responsabilidad medioambiental y el compromiso con las generaciones futuras, reiteró.

La planificación es un instrumento fundamental para traducir las directrices de desarrollo en la organización del espacio y la asignación de recursos. Su calidad refleja la visión de los dirigentes y su capacidad para resolver las grandes interrelaciones en el desarrollo. Por lo tanto, cada decisión debe sopesarse sobre bases científicas, jurídicas y prácticas, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de la población, enfatizó.

La renovación de la planificación exige pasar decididamente de una concepción basada en la división del espacio administrativo a otra centrada en la organización del espacio para el desarrollo, acompañada del perfeccionamiento del marco institucional, el fortalecimiento de la responsabilidad en la ejecución y la creación de condiciones para una participación efectiva de la población y las empresas, remarcó.

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Delegados en el evento. (Fuente: VNA)


Por su parte, el doctor Nguyen Duc Hien, subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, subrayó que el país está impulsando la implementación de las directrices y orientaciones sobre la planificación del espacio de desarrollo nacional, regional y local, así como sobre la construcción, gestión y planificación urbanas.

La práctica demuestra que la planificación local exige conectar múltiples ámbitos, desde la organización del espacio arquitectónico y la eficiencia económica hasta la capacidad de carga de los ecosistemas, las soluciones técnicas y los recursos financieros, precisó.

El desafío no radica únicamente en formular una visión, sino también en lograr articular estos factores en un conjunto coherente y viable en la práctica. Por ello, la planificación integrada debe comenzar por la integración del conocimiento y solo entonces conlleva la reunión de capas cartográficas.

La participación en el Foro de planificadores, científicos, gestores locales y grupos económicos constituye precisamente el primer paso fundamental para construir ese lenguaje común, apuntó.

De acuerdo con el Comité Organizador, el Foro se celebra los días 23 y 24 de octubre, con sesiones temáticas de debate en torno al dicho tema. En especial, tendrá lugar mañana la sesión plenaria, bajo el título "Reconfiguración urbana y desarrollo económico: Desafíos del siglo XXI", así como el diálogo de alto nivel sobre políticas "Planificación estratégica local en la nueva era"./.

VNA
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