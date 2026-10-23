Ciudad Ho Chi Minh habilita línea de atención para proteger a la infancia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh puso en funcionamiento la línea de atención 1022 para la protección infantil, operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana, en aras de facilitar las denuncias sobre casos de violencia, abuso, maltrato y trabajo infantil ilegal, así como solicitudes de ayuda de mujeres víctimas de violencia y abusos.



Integrada en el sistema de atención telefónica municipal, la nueva línea sustituye al número de asesoramiento 1900.545.559 y busca agilizar la respuesta, reforzar la coordinación interinstitucional y garantizar la seguridad de las personas que solicitan ayuda.



El subdirector del Departamento de Salud municipal, Nguyen Tang Minh, explicó que la iniciativa permitirá centralizar la recepción de información y establecer procedimientos unificados, transparentes y confidenciales. Los operadores identificarán la naturaleza de cada caso, lo clasificarán según la zona y lo remitirán a la unidad competente más cercana. Este proceso deberá completarse en menos de cinco minutos.



Las unidades pertinentes coordinarán intervenciones inmediatas en situaciones de emergencia que amenacen directamente la seguridad de niños y mujeres. Los casos ordinarios deberán resolverse en un máximo de tres días hábiles, mientras que los urgentes tendrán un plazo máximo de un día hábil.



Tras recibir las denuncias, el Centro de Trabajo Social, Educación y Formación Profesional para Adolescentes de Ciudad Ho Chi Minh colaborará con las autoridades competentes, los gobiernos locales, la policía y los centros sanitarios para verificar los hechos, prestar asistencia y proteger a las víctimas. Los resultados y documentos relacionados se actualizarán en el sistema 1022, garantizando la confidencialidad tanto de quienes denuncian como de quienes necesitan ayuda.



Nguyen Thi Thuy Duong, subdirectora del centro, señaló que los procedimientos estandarizados permitirán gestionar de forma adecuada la información, las imágenes y los documentos relacionados con casos de violencia y abuso contra niños y mujeres en situación de vulnerabilidad. Según las características de cada caso, el centro prestará asistencia directamente o conectará a las víctimas con especialistas, organizaciones y entidades pertinentes.



La línea anterior ya había ayudado a numerosos menores víctimas de abusos sexuales y violencia, niños sin hogar o abandonados, así como a quienes afrontaban dificultades psicológicas, sanitarias o jurídicas. En los casos de abuso, el centro coordina con las autoridades locales la asistencia psicológica, jurídica y sanitaria, además del seguimiento y la protección de los menores.



También evalúa las necesidades de los niños en circunstancias difíciles y con problemas de salud, facilitándoles atención médica y apoyo nutricional periódico mediante el proyecto de acompañamiento a las familias.



Según las estadísticas, la antigua línea de atención a la infancia recibió 162 llamadas en 2021, 248 en 2022 y 282 en 2023. Las consultas abarcaron desde casos de violencia y abuso hasta solicitudes de orientación psicológica, asistencia jurídica y atención a menores en circunstancias especiales. Se espera que la puesta en marcha de la línea 1022 mejore la coordinación entre organismos y entidades en la protección infantil y la asistencia a mujeres víctimas de violencia. El sector sanitario municipal continuará reforzando la comunicación y la educación preventiva, así como la capacidad de detectar riesgos de violencia y abuso en las escuelas. Asimismo, se prestará especial atención al papel de conexión de la Asociación para la Protección de los Derechos del Niño de Ciudad Ho Chi Minh, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional y facilitar la reintegración de los menores en la comunidad./.

VNA