Turismo

Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los destinos de moda para viajar en otoño de 2026

Vietnam ocupa el cuarto puesto entre los 15 destinos de moda para el otoño de 2026, según Lonely Planet, que destaca su diversidad de paisajes, gastronomía y experiencias culturales.

En la imagen: El encanto de Sa Pa durante la temporada de cosecha del arroz. (Foto: VNA)
En la imagen: El encanto de Sa Pa durante la temporada de cosecha del arroz. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Desde las calles de Hanoi bajo un clima fresco y agradable hasta la bahía de Ha Long y los arrozales en terrazas teñidos de dorado en las zonas montañosas, Vietnam ofrece experiencias otoñales que lo sitúan en el cuarto puesto de la lista de los 15 destinos de moda para esta temporada en 2026, publicada por Lonely Planet.

Según esta editorial de guías de viaje y marca internacional de medios turísticos, Japón encabeza la clasificación, seguido de Italia, Tailandia y Vietnam. La lista se elaboró a partir de las ventas de guías registradas entre finales de agosto y finales de septiembre de 2026, que reflejan el interés por los paisajes otoñales, las temperaturas agradables y los destinos más cálidos.

En su presentación de Vietnam, Lonely Planet destaca la posibilidad de combinar la exploración urbana, la naturaleza y la vida local en un mismo viaje. En Hanoi, las temperaturas más frescas favorecen los recorridos a pie por las calles estrechas, la degustación de platos emblemáticos como el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo) y el descubrimiento de los puestos de comida y las escenas cotidianas de la capital.

vnanet_potal-xao-xuyen-chieu-thu-ha-noi-7608219.jpg
Una tarde otoñal tranquila y romántica en Hanoi. (Foto: VNA)

Fuera de la ciudad, la bahía de Ha Long atrae por sus formaciones de piedra caliza, sus aguas cristalinas y las condiciones favorables para realizar excursiones entre las islas rocosas. En las montañas del norte, los arrozales en terrazas de Sa Pa y Ha Giang adquieren tonalidades doradas durante la cosecha, mientras las rutas de montaña permiten conocer la vida y las tradiciones de las comunidades locales.

En el sur, pese al clima más cálido y las lluvias que aún se registran en algunas zonas, los viajeros pueden recorrer las animadas calles de Ciudad Ho Chi Minh o explorar en bicicleta las áreas rurales que rodean el casco antiguo de Hoi An.

Según Lonely Planet, la diversidad de paisajes y estilos de vida de Vietnam permite combinar en un mismo viaje experiencias gastronómicas y culturales, descanso junto al mar y actividades en la naturaleza, lo que constituye uno de sus principales atractivos en otoño.

Japón ocupa el primer puesto por el cambio de color de las hojas en Kioto y Tokio, las temperaturas moderadas y la gastronomía de temporada. Italia se sitúa en segundo lugar gracias a los paisajes de los Dolomitas, sus monumentos culturales y la cosecha de uvas, aceitunas y trufas en regiones como Toscana y Piamonte.

Tailandia ocupa el tercer puesto por las condiciones climáticas más favorables al final de la temporada de lluvias, los paisajes naturales del norte, el festival de los faroles Yi Peng en Chiang Mai y las opciones de descanso junto al mar en el sur.

La clasificación incluye también otros destinos, entre ellos India, Sri Lanka, China, Sudamérica, Portugal, Australia y Nueva Zelanda.

La presencia de Vietnam entre los cuatro destinos destacados para el otoño pone de relieve la variedad de experiencias que ofrece el país y lo sitúa entre las opciones para los viajeros internacionales que planean sus vacaciones durante esta temporada./.

VNA
#Nueva era #Vietnam #turismo en Vietnam #otoño 2026 #Lonely Planet #destinos turísticos #Hanoi #bahía de Ha Long #Sa Pa #Ha Giang
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Las condiciones de viento estables durante todo el año convierten a Mui Ne (Lam Dong) en un «paraíso» para los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam apuesta por turismo marítimo de mayor valor y calidad

El turismo marítimo de Vietnam debe pasar de un modelo de crecimiento basado en el número de visitantes a una economía de experiencias de alto nivel, aprovechando el valor añadido, la identidad cultural y la sostenibilidad como ventajas competitivas.

Ninh Binh integra el patrimonio arqueológico en el turismo

Ninh Binh integra el patrimonio arqueológico en el turismo

El desarrollo de recorridos en el sitio arqueológico de la cueva Boi, ubicado en la Zona de Turismo Cultural de Thung Ui, barrio de Tay Hoa Lu, constituye una forma de promover el patrimonio a través del turismo, diversificar las experiencias y acercar la historia de la antigua región capitalina a los visitantes.

Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang

Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang

La cascada de Ban Gioc, situada en la comuna de Dam Thuy, provincia de Cao Bang, es considerada una joya turística de esta provincia. Con sus paisajes a la vez poéticos y majestuosos, atrae cada año a cientos de miles de visitantes que acuden a escuchar el “aliento” de las rocas y el agua y admirar la belleza infinita de las montañas y los ríos de la frontera norte de Vietnam.

Do Phu Chinh, residente del barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, ha domesticado y propagado cerca de 100 variedades diferentes de rosas antiguas. (Fuente: VNA)

Localidad vietnamita fomenta turismo agroecológico

Un jardín de más de 2.000 rosales antiguos en el barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, combina la conservación de variedades locales con el turismo agroecológico, genera empleo y dinamiza la economía rural.

Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional

Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional

La Resolución N.º 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave de Vietnam en la nueva era, establece que Phu Quoc, de la provincia sureña de Kien Giang, debe avanzar gradualmente hasta convertirse en un nuevo polo de crecimiento y un centro de turismo de playa de alta gama, competitivo a escala global y capaz de acoger grandes eventos internacionales.