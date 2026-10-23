Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los destinos de moda para viajar en otoño de 2026

Hanoi (VNA) - Desde las calles de Hanoi bajo un clima fresco y agradable hasta la bahía de Ha Long y los arrozales en terrazas teñidos de dorado en las zonas montañosas, Vietnam ofrece experiencias otoñales que lo sitúan en el cuarto puesto de la lista de los 15 destinos de moda para esta temporada en 2026, publicada por Lonely Planet.

Según esta editorial de guías de viaje y marca internacional de medios turísticos, Japón encabeza la clasificación, seguido de Italia, Tailandia y Vietnam. La lista se elaboró a partir de las ventas de guías registradas entre finales de agosto y finales de septiembre de 2026, que reflejan el interés por los paisajes otoñales, las temperaturas agradables y los destinos más cálidos.

En su presentación de Vietnam, Lonely Planet destaca la posibilidad de combinar la exploración urbana, la naturaleza y la vida local en un mismo viaje. En Hanoi, las temperaturas más frescas favorecen los recorridos a pie por las calles estrechas, la degustación de platos emblemáticos como el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo) y el descubrimiento de los puestos de comida y las escenas cotidianas de la capital.

Una tarde otoñal tranquila y romántica en Hanoi. (Foto: VNA)

Fuera de la ciudad, la bahía de Ha Long atrae por sus formaciones de piedra caliza, sus aguas cristalinas y las condiciones favorables para realizar excursiones entre las islas rocosas. En las montañas del norte, los arrozales en terrazas de Sa Pa y Ha Giang adquieren tonalidades doradas durante la cosecha, mientras las rutas de montaña permiten conocer la vida y las tradiciones de las comunidades locales.

En el sur, pese al clima más cálido y las lluvias que aún se registran en algunas zonas, los viajeros pueden recorrer las animadas calles de Ciudad Ho Chi Minh o explorar en bicicleta las áreas rurales que rodean el casco antiguo de Hoi An.

Según Lonely Planet, la diversidad de paisajes y estilos de vida de Vietnam permite combinar en un mismo viaje experiencias gastronómicas y culturales, descanso junto al mar y actividades en la naturaleza, lo que constituye uno de sus principales atractivos en otoño.

Japón ocupa el primer puesto por el cambio de color de las hojas en Kioto y Tokio, las temperaturas moderadas y la gastronomía de temporada. Italia se sitúa en segundo lugar gracias a los paisajes de los Dolomitas, sus monumentos culturales y la cosecha de uvas, aceitunas y trufas en regiones como Toscana y Piamonte.

Tailandia ocupa el tercer puesto por las condiciones climáticas más favorables al final de la temporada de lluvias, los paisajes naturales del norte, el festival de los faroles Yi Peng en Chiang Mai y las opciones de descanso junto al mar en el sur.

La clasificación incluye también otros destinos, entre ellos India, Sri Lanka, China, Sudamérica, Portugal, Australia y Nueva Zelanda.

La presencia de Vietnam entre los cuatro destinos destacados para el otoño pone de relieve la variedad de experiencias que ofrece el país y lo sitúa entre las opciones para los viajeros internacionales que planean sus vacaciones durante esta temporada./.