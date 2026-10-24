Unen el tramo principal del puente peatonal sobre el río Saigón

El tramo principal del puente peatonal sobre el río Saigón, en Ciudad Ho Chi Minh, fue unido el 21 de octubre de 2026, tras más de un año de obras. Con una longitud de 720 metros y una inversión cercana a unos 38,65 millones de dólares, el puente, cuyo diseño se inspira en la forma de una hoja de palma de nipa, conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem y aspira a convertirse en un nuevo referente arquitectónico de la urbe.