Unen el tramo principal del puente peatonal sobre el río Saigón

Sociedad
Una barcaza transporta el tramo principal hasta su posición para completar la unión de la estructura del puente peatonal sobre el río Saigón. Foto: VNA
Una barcaza transporta el tramo principal hasta su posición para completar la unión de la estructura del puente peatonal sobre el río Saigón. Foto: VNA
Las empresas constructoras sueltan los amarres y utilizan embarcaciones especializadas para remolcar la barcaza que transporta el tramo principal hasta el centro del río. Foto: VNA
Las empresas constructoras sueltan los amarres y utilizan embarcaciones especializadas para remolcar la barcaza que transporta el tramo principal hasta el centro del río. Foto: VNA
Los remolcadores maniobran progresivamente para colocar el tramo del puente en su posición de montaje, entre las dos secciones ya construidas. Foto: VNA
Los remolcadores maniobran progresivamente para colocar el tramo del puente en su posición de montaje, entre las dos secciones ya construidas. Foto: VNA
Las operaciones para unir definitivamente la estructura comenzaron en la madrugada del 21 de octubre de 2026 y estaba previsto que concluyeran durante la tarde de esa misma jornada. Foto: VNA
Las operaciones para unir definitivamente la estructura comenzaron en la madrugada del 21 de octubre de 2026 y estaba previsto que concluyeran durante la tarde de esa misma jornada. Foto: VNA
El proyecto del puente peatonal sobre el río Saigón ha completado aproximadamente el 90% de los trabajos de construcción. Foto: VNA
El proyecto del puente peatonal sobre el río Saigón ha completado aproximadamente el 90% de los trabajos de construcción. Foto: VNA
Vista general de la zona de obras del puente peatonal sobre el río Saigón en la mañana del 21 de octubre de 2026. Foto: VNA
Vista general de la zona de obras del puente peatonal sobre el río Saigón en la mañana del 21 de octubre de 2026. Foto: VNA
Vista panorámica de la barcaza que transporta el tramo principal del puente hasta el punto donde se realizará la unión definitiva de la estructura. Foto: VNA
Vista panorámica de la barcaza que transporta el tramo principal del puente hasta el punto donde se realizará la unión definitiva de la estructura. Foto: VNA
Inspirado en la silueta de una hoja de nipa, el puente conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem y aspira a convertirse en un nuevo icono arquitectónico de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA
Inspirado en la silueta de una hoja de nipa, el puente conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem y aspira a convertirse en un nuevo icono arquitectónico de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA
Ingenieros y trabajadores en la obra preparan las operaciones para completar la unión de los tramos del puente peatonal sobre el río Saigón. Foto: VNA
Ingenieros y trabajadores en la obra preparan las operaciones para completar la unión de los tramos del puente peatonal sobre el río Saigón. Foto: VNA
El puente peatonal sobre el río Saigón, cuyo diseño evoca la forma de una hoja de palma de nipa, conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem. Foto: VNA
El puente peatonal sobre el río Saigón, cuyo diseño evoca la forma de una hoja de palma de nipa, conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem. Foto: VNA
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Unen el tramo principal del puente peatonal sobre el río Saigón

El tramo principal del puente peatonal sobre el río Saigón, en Ciudad Ho Chi Minh, fue unido el 21 de octubre de 2026, tras más de un año de obras. Con una longitud de 720 metros y una inversión cercana a unos 38,65 millones de dólares, el puente, cuyo diseño se inspira en la forma de una hoja de palma de nipa, conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem y aspira a convertirse en un nuevo referente arquitectónico de la urbe.

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#Ciudad Ho Chi Minh #puente peatonal

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