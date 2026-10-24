Localidad vietnamita planifica tres zonas económicas y dos corredores de desarrollo

Hung Yen, Vietnam (VNA) Con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos y convertirse en una ciudad bajo la administración central para 2030, la provincia de Hung Yen está implementando un plan de ordenación del espacio socioeconómico basado en un marco de desarrollo que comprende tres zonas económicas, dos corredores de desarrollo y los principales ejes de desarrollo.

Según Nguyen Manh Quyen, presidente del Comité Popular provincial, las tres zonas económicas de Hung Yen se planifican con funciones estratégicas diferenciadas.

La zona de dinamismo económico del norte, considerada la puerta de entrada a la región de la capital de Hanoi, se sitúa en el corredor económico Lao Cai-Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh.

Su función es convertirse en un centro de industria, urbanismo, servicios y logística de alta tecnología, conectando directamente la región de la capital con las llanuras costeras mediante importantes vías de transporte, como la autopista Hanoi-Hai Phong (CT.04), la carretera nacional 5, la circunvalación 4 y la línea ferroviaria Hanoi-Hai Phong.

La zona central de la provincia desempeñará una función de coordinación y equilibrio del espacio de desarrollo. Se orientará hacia un modelo de centro integral de administración, urbanismo, servicios e industria limpia, en el que la urbe de Pho Hien actuará como centro administrativo, cultural, educativo y de servicios de alcance regional.

En cuanto a la zona costera oriental y sudoriental, Hung Yen la identifica como un nuevo motor estratégico de crecimiento, que desempeñará el papel de puerta de acceso al mar y punto de conexión entre Hai Phong y Ninh Binh.

Su desarrollo seguirá el modelo de “zona franca vinculada al desarrollo de una ciudad portuaria y de la industria de energías verdes”, estructurado en tres subzonas funcionales: urbanismo y puertos marítimos en el este; industria energética, transformación y manufactura, y turismo y ecología marina.

Paralelamente a las tres zonas económicas, los dos corredores de desarrollo actuarán como ejes de articulación territorial de toda la provincia.

El corredor ecológico, económico y cultural del río Rojo se extenderá desde la zona limítrofe con Hanoi hasta la desembocadura de Ba Lat. Estará vinculado a la ruta patrimonial a lo largo del río Rojo para impulsar el turismo histórico, cultural y ecológico.

Por su parte, el corredor industrial, urbano y de servicios, vinculado a la autopista CT.16 y al eje número 2 (desde la comuna de Phung Cong, Hanoi, hacia la zona económica costera), constituirá la columna vertebral de la organización del espacio de desarrollo. Este corredor ampliará los intercambios comerciales con las localidades de Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh y Ninh Binh, con vistas a construir un ecosistema multifuncional de industria, logística e innovación./.