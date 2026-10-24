Vietnam vincula el desarrollo de industrias culturales a la protección de valores tradicionales

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam escuchó hoy en el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura al presentación y los informes de evaluación de los proyectos de Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales y de Ley de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual.

Según la propuesta del Gobierno, el proyecto de Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales consta de ocho capítulos y 39 artículos. Regula el desarrollo de los ecosistemas culturales, el apoyo a la creatividad, la propiedad intelectual, los recursos humanos, las infraestructuras, los mercados, la financiación y los incentivos a la inversión en este sector.

El proyecto se centra en seis grupos de contenidos principales, entre ellos el desarrollo de ecosistemas, la experimentación controlada, el apoyo a la creatividad y la determinación del valor de los derechos de propiedad intelectual.

En particular, propone mecanismos para desarrollar los ecosistemas culturales y realizar pruebas controladas, con el fin de superar las dificultades en la conexión de las cadenas de valor, ampliar los mercados internacionales, desarrollar marcas nacionales, estimular el consumo y promover las exportaciones.

Al presentar el informe de evaluación, Nguyen Dac Vinh, jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, expresó su acuerdo con la necesidad de promulgar la ley para institucionalizar las directrices del Partido, completar el marco jurídico, impulsar el crecimiento y la innovación, y fortalecer el poder blando nacional.

Algunas opiniones propusieron seguir perfeccionando el proyecto, centrándose en mecanismos y políticas especiales y avanzadas que permitan movilizar recursos, así como armonizar el estímulo a la creatividad y la atracción de inversiones con la protección y promoción de los valores culturales tradicionales, garantizando la seguridad política e ideológica y la soberanía cultural nacional.

En la presentación y el informe de evaluación del proyecto de Ley de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno indicó que las enmiendas tienen como objetivo perfeccionar el marco institucional de la propiedad intelectual, renovar la organización administrativa, simplificar los procedimientos administrativos, reducir las condiciones para el ejercicio de actividades empresariales y unificar la gestión estatal de la concesión de derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos sobre variedades vegetales.

El proyecto mantiene el ámbito de regulación de la ley vigente y añade disposiciones sobre la modificación de la información relativa a los titulares de títulos de protección, así como de las listas de productos y servicios incluidas en los certificados de registro de marcas, en caso de transferencia de derechos de propiedad. También contempla cambios en la información de los titulares de títulos de protección de variedades vegetales.

Al presentar el informe de evaluación, Phan Chi Hieu, jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento, señaló que la Comisión respalda el traslado de la responsabilidad de la gestión estatal de los derechos sobre variedades vegetales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, propone designar a este último como organismo coordinador que ayude al Gobierno a unificar la gestión estatal de la propiedad intelectual./.