Máximo líder insta a aprovechar potencial de intelectuales y expertos vietnamitas en Bélgica y Luxemburgo

Bruselas (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy en Bruselas un encuentro con representantes de la comunidad intelectual vietnamita en Bélgica y Luxemburgo, en el marco de su visita oficial a Bélgica.



En el encuentro, Nguyen Huong Tra, embajadora de Vietnam en Bélgica y jefa de la Misión de Vietnam ante la Unión Europea (UE), presentó un informe sobre las actividades de los intelectuales, expertos y científicos vietnamitas que viven, estudian, investigan y trabajan en Bélgica, Luxemburgo y otros países vecinos.



Los participantes propusieron diversas soluciones prácticas centradas en el desarrollo de servicios de inteligencia artificial (IA), la cooperación entre Vietnam, Bélgica y la UE en los ámbitos nuclear, de los semiconductores y los materiales verdes, la seguridad de las infraestructuras críticas, la biotecnología agrícola, la industria circular, la tecnología cuántica y las infraestructuras de conectividad espacial.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam valoró las recomendaciones de los expertos e intelectuales y destacó que su iniciativa para proponer soluciones y su disposición a asumir tareas concretas constituyen una expresión práctica de su compromiso con el país de origen.



El dirigente señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido ha fijado el objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado de ingresos altos para 2045. Para alcanzar esta meta, afirmó, el país no puede seguir dependiendo de capital barato, mano de obra de bajo coste y recursos naturales sin procesar. La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han convertido en requisitos indispensables para el desarrollo.



Sin embargo, reconoció que los resultados obtenidos aún no se corresponden con las aspiraciones y los esfuerzos realizados, y señaló que el principal obstáculo radica en la ejecución de las políticas.



El mandatario admitió que numerosas propuestas de los intelectuales vietnamitas en el extranjero no han recibido una respuesta satisfactoria y que varios expertos que regresaron al país para desarrollar sus ideas se encontraron con dificultades administrativas y mecanismos de financiación inadecuados. Subrayó que la responsabilidad recae, ante todo, en los organismos encargados de aplicar las políticas.



De cara a la próxima etapa, instó a partir de las necesidades concretas del país y pasar de la búsqueda de recursos a la vinculación de estos con las demandas reales. Los comités del Partido, ministerios, organismos, localidades y empresas deben definir claramente los problemas que necesitan resolver, las tecnologías que les faltan, las entidades responsables de recibir los resultados y los productos finales esperados.

Expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Bélgica y Luxemburgo participaron en la reunión. Foto: VNA

Asimismo, alentó a los expertos e intelectuales a inscribirse para ejecutar tareas relacionadas con los grandes desafíos del país y las tecnologías estratégicas nacionales.



El máximo dirigente vietnamita hizo hincapié en que es preferible seleccionar un número limitado de tareas y ejecutarlas con determinación hasta su conclusión. Cada tarea debe contar con objetivos, plazos y responsabilidades claramente definidos. Solo podrá considerarse completada cuando genere productos operativos, datos verificables, usuarios reales y resultados cuantificables. Los modelos exitosos deberán ampliarse y reproducirse.



También pidió renovar los mecanismos de cooperación para facilitar la contribución de los intelectuales y científicos en el extranjero sin exigirles necesariamente que regresen al país para trabajar a tiempo completo. Entre las modalidades que deben promoverse figuran los contratos de expertos vinculados a tareas específicas, el trabajo a distancia, la investigación conjunta y los sistemas de financiación basados en los productos finales.



Los mecanismos financieros y las normas sobre propiedad intelectual deben ser claros, al tiempo que se deben aceptar los riesgos y los plazos prolongados propios de la investigación científica. La evaluación de los expertos debe basarse en sus resultados y competencias profesionales, evitando obstáculos burocráticos innecesarios.



El secretario general y presidente To Lam afirmó que cada proyecto de cooperación debe contribuir a elevar las capacidades nacionales.



Su eficacia no debe medirse únicamente por el número de memorandos firmados, sino también por la cantidad de ingenieros y científicos formados, laboratorios establecidos, grupos de investigación consolidados y empresas tecnológicas creadas. Vietnam debe avanzar desde la recepción de transferencias tecnológicas hacia el desarrollo conjunto y, en última instancia, la autonomía tecnológica.



El dirigente encargó al Ministerio de Ciencia y Tecnología que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Formación y otros organismos pertinentes, reciba todas las propuestas de los expertos e intelectuales, resuelva de inmediato las cuestiones que estén dentro de sus competencias y presente iniciativas para aquellas que excedan sus atribuciones.



La Embajada de Vietnam en Bélgica, que también actúa como Misión de Vietnam ante la UE, fue designada como organismo coordinador permanente, encargado de revisar periódicamente los avances e informar al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar con las entidades competentes y resolver oportunamente las dificultades.



También expresó su deseo de que la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en Bélgica y Luxemburgo amplíe sus redes de cooperación con universidades, institutos de investigación y empresas tecnológicas europeas. Instó a la asociación a contribuir a que la comunidad internacional conozca mejor a un Vietnam en proceso de renovación e integración internacional, y a orientar y apoyar a las nuevas generaciones de intelectuales vietnamitas en el extranjero.



Finalmente, llamó a los expertos, intelectuales y científicos a presentar propuestas con iniciativa, expresar sus opiniones críticas de manera franca y asumir activamente tareas concretas. Reafirmó que el Partido y el Estado tienen la responsabilidad de escuchar sus aportaciones, eliminar los obstáculos y responder con resultados tangibles./.