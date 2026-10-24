Canciller vietnamita se reúne con subsecretario general del Partido del Trabajo de Bélgica

Bruselas (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung afirmó la importancia que concede el Partido Comunista de Vietnam (PCV) a la solidaridad y la amistad tradicional con el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB), al recibir hoy en Bruselas a Benjamin Pestieau, subsecretario general del PTB.



En el encuentro, el canciller vietnamita recordó los estrechos vínculos históricos entre ambos partidos, y al mismo tiempo, expresó su agradecimiento por el valioso apoyo y la solidaridad de varias generaciones de miembros del PTB con Vietnam durante la lucha por la independencia y en la actual empresa de construcción nacional.



Al informar sobre la situación de Vietnam, los logros de los 40 años de Renovación (Doi Moi), el modelo de economía de mercado con orientación socialista y los objetivos estratégicos de desarrollo para 2030 y 2045, el ministro destacó el importante papel de la cooperación internacional.



También manifestó la voluntad de Vietnam de ampliar el entendimiento mutuo y la cooperación con los partidos políticos europeos, incluido el PTB.



El canciller propuso que en el próximo tiempo ambos partidos intensifiquen los intercambios de delegaciones, compartan experiencias teóricas y prácticas sobre la construcción del Partido y estrechen la coordinación en los foros multilaterales, entre ellos el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (IMCWP).



Asimismo, instó al PTB a aprovechar su voz e influencia en el sistema político de Bélgica y Europa para promover la cooperación bilateral entre Vietnam y Bélgica, así como entre Vietnam y la Unión Europea (UE).



Por su parte, Benjamin Pestieau valoró la importancia de la visita del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y felicitó al PCV por el éxito de su XIV Congreso Nacional, así como por los logros que han contribuido a elevar la posición internacional del país.



El dirigente belga afirmó que el PTB desea seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos partidos y contribuir activamente al desarrollo de los vínculos entre Vietnam y Bélgica.



También expresó su interés en intensificar el diálogo y la coordinación con otros partidos políticos, incluido el Partido Comunista de Vietnam, para buscar soluciones que favorezcan la paz, la cooperación y el desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo.



Al término de la reunión, ambas partes acordaron seguir promoviendo la tradición de solidaridad, reforzar el diálogo y coordinar sus acciones en acontecimientos internacionales, así como entre los partidos comunistas, obreros y las fuerzas progresistas y de izquierda de todo el mundo, con el objetivo de contribuir a la paz, la justicia, el progreso social y el desarrollo sostenible./.

VNA