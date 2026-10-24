Productos agrícolas vietnamitas buscan acceder directamente al mercado italiano

Roma (VNA) – Las empresas vietnamitas de productos agrícolas y especias buscan reforzar su presencia directa en Italia mediante la promoción comercial, el desarrollo de marcas y el cumplimiento de las estrictas normas europeas de seguridad alimentaria y sostenibilidad, según se destacó en un encuentro empresarial celebrado el 23 de octubre en Roma.



El seminario “Diálogo agroalimentario Italia-Vietnam” abordó las oportunidades de cooperación entre empresas de ambos países en los sectores agrícola y de las especias. El evento fue organizado conjuntamente por la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam en Italia, la Cámara de Comercio Italia-Vietnam (CCIV), la Asociación Italiana de Horticultura (AIC) y la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA).



El comercio bilateral entre Vietnam e Italia alcanzó cerca de 5,9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un aumento del 8,8% respecto al mismo período del año anterior. La pimienta, los anacardos, el café, la canela, el anís estrellado y otras especias siguen siendo productos importantes en los intercambios comerciales entre ambos países.



Italia importa entre 3.800 y 5.000 toneladas de pimienta al año. Durante los primeros siete meses de 2026, Vietnam se situó como su mayor proveedor, con 662 toneladas, equivalentes al 23,6% de la cuota de mercado.



Sin embargo, las exportaciones vietnamitas disminuyeron en comparación con el mismo período de 2025, en parte porque las empresas italianas incrementaron sus compras a través de intermediarios en Alemania y los Países Bajos, en lugar de importar directamente desde Vietnam.



En declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la presidenta de la VPSA, Hoang Thi Lien, señaló que esta tendencia plantea desafíos para las empresas vietnamitas y exige intensificar la promoción comercial, las actividades publicitarias y la construcción de marcas en Italia.



Aunque se trata de un mercado exigente, afirmó que consolidar una presencia en él puede contribuir a reforzar la reputación de las empresas y facilitar su expansión hacia otros mercados.



Durante el encuentro, los participantes subrayaron que el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la transparencia constituye una condición fundamental para que los productos agrícolas vietnamitas accedan de forma más amplia a los canales de procesamiento y distribución minorista italianos.



El secretario de la AIC, Marco Mabritto, destacó la complementariedad entre las economías de ambos países y recalcó la importancia de respetar los derechos de los trabajadores y disponer de las certificaciones necesarias a lo largo de toda la cadena de suministro.



Por su parte, el presidente de la CCIV, Pham Van Hong, consideró que las empresas vietnamitas deben comprender mejor las particularidades del mercado italiano, especialmente las exigencias relacionadas con la confianza comercial y el cumplimiento normativo. Este conocimiento, señaló, permitirá a los organismos de promoción comercial prestar un apoyo más eficaz al sector empresarial.



Pham Thi Van Thanh, primera secretaria de la Oficina Comercial de Vietnam en Italia, informó de que el sector agrícola vietnamita está pasando de las exportaciones de materias primas sin procesar a una producción con mayor valor añadido, al tiempo que normaliza las zonas de cultivo y aplica sistemas de geolocalización GPS para cumplir los estrictos requisitos de la Unión Europea (UE), incluido el Reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR).



La Oficina Comercial de Vietnam se comprometió a coordinarse con la VPSA y la CCIV para ayudar a las empresas a verificar a sus socios comerciales, asesorarse sobre contratos y reducir los riesgos jurídicos.



Se espera que el suministro de productos que cumplan los estándares exigidos, combinado con las tecnologías de procesamiento y la capacidad italiana para desarrollar marcas, permita a las empresas de ambos países aprovechar mejor el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) y ampliar la presencia de los productos vietnamitas en el mercado del sur de Europa./.

VNA