Hanoi impulsa cooperación estratégica con grupos y organizaciones internacionales en Bélgica

Bruselas (VNA) – Una delegación de la ciudad de Hanoi, encabezada por Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité municipal del Partido Comunista de Vietnam, realizó reuniones de trabajo con instituciones financieras, empresas multinacionales y asociaciones internacionales en Bélgica para abordar posibilidades de inversiones entre las dos partes.



Los encuentros, realizados en el marco de la visita de trabajo de la delegación de alto nivel de Vietnam en Bélgica, buscan promover la cooperación comercial y en la modernización de infraestructura, y atraer los recursos de alta calidad para el desarrollo sostenible de la capital.



En las reuniones con el Fondo Aquitara y la sociedad financiera 512 Capital B.V., Duc Thang presentó las orientaciones de Hanoi para atraer inversiones en infraestructuras industriales, tecnologías de alta tecnología, centros de datos y desarrollo verde.



La ciudad prioriza proyectos de calidad que incorporen tecnologías avanzadas y utilicen los recursos de manera eficiente, dijo, y manifestó su disposición a facilitar que los inversores estudien y propongan proyectos acordes con la planificación urbana y la legislación vigente.



Durante el encuentro con el grupo H&M, el dirigente municipal reconoció los resultados de las operaciones y la estrategia de expansión de mercado de la empresa en Vietnam, incluido Hanoi.



Ante la propuesta de ampliar la red comercial y establecer tiendas insignia en el centro de la capital, afirmó que la ciudad acoge favorablemente a las marcas internacionales de prestigio e instruyó a los organismos especializados a coordinarse para ayudar a la empresa a estudiar el mercado y seleccionar las opciones más adecuadas.



En las reuniones con Siemens Mobility y DB Engineering & Consulting, el vicepresidente del Comité Popular municipal Duong Duc Tuan abordó la estrategia de desarrollo del ferrocarril urbano de Hanoi y las oportunidades de cooperación en transferencia de tecnología, soluciones técnicas y gestión operativa.



Afirmó que Hanoi considera el ferrocarril urbano la columna vertebral de un sistema de transporte moderno y concede prioridad a la aplicación de tecnologías digitales, la mejora de la conectividad y el aumento de la eficiencia operativa.



Tras escuchar las propuestas de Siemens Mobility y DB Engineering&Consulting, pidió a los departamentos y organismos competentes estudiar soluciones que se ajusten a la planificación y respondan a las necesidades reales de su desarrollo.



En los encuentros con la Asociación de Empresas Alemanas en Vietnam (GBA) y la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham), Duc Tuan reafirmó la importancia que la capital concede a las contribuciones de la comunidad empresarial europea al desarrollo económico y la integración internacional de la ciudad.



Ambas asociaciones expresaron su interés en estrechar los vínculos empresariales y conocer mejor los planes urbanísticos de Hanoi y los sectores prioritarios para la captación de inversiones.



Ante la propuesta de estudiar la creación de una “Casa Alemana” en Hanoi, el funcionario se mostró de acuerdo con el fortalecimiento de las actividades de promoción de inversiones y comercio en sectores específicos.



A través de estas actividades de promoción de inversiones en Bélgica, Hanoi reafirmó su orientación hacia el desarrollo de infraestructuras modernas, la transformación digital, la innovación y el crecimiento verde, al tiempo que se comprometió a crear condiciones favorables para los inversores y a impulsar la materialización de las propuestas de cooperación en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo sostenible de la capital./.

VNA