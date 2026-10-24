Esposa del máximo líder vietnamita visita modelo de hospital-escuela para niños en Bélgica

Bruselas (VNA) – Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Hospital Universitario Infantil Reina Fabiola (HUDERF), en Bélgica, donde conoció un modelo de atención integral que combina el tratamiento médico con la educación y presta atención a la salud mental y la intervención temprana en niños con autismo.



La visita se realizó el 22 de octubre en el marco del viaje oficial del máximo dirigente vietnamita a la Unión Europea (UE) y Bélgica. Durante el recorrido por el hospital, Ngo Phuong Ly expresó su aliento a los pacientes infantiles y valoró el enfoque asistencial del centro, que prioriza tanto la recuperación física como el bienestar emocional y el desarrollo integral de los niños.



La dirección del HUDERF, integrante de la red de Hospitales Universitarios de Bruselas (HUB), presentó a la visitante sus actividades de atención y tratamiento pediátrico. Fundado en 1986, el centro es uno de los principales establecimientos de Bélgica dedicados a la investigación y la atención pediátrica integral avanzada.



Durante su visita a la unidad de hospitalización de psiquiatría infantil, Ngo Phuong Ly conversó afectuosamente con los pequeños pacientes y les transmitió sus deseos de que afronten las dificultades con valentía y confianza, respaldados por el cariño de sus familias y la dedicación del personal sanitario.



Asimismo, destacó el modelo de atención integral del hospital, que concede especial importancia al apoyo psicológico y al desarrollo saludable de los niños, además del tratamiento médico.



En una reunión posterior, la profesora Véronique Delvenne, jefa del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente de los HUB, informó de que, desde 2022, el hospital ha puesto en marcha dos programas de cooperación con Vietnam, cada uno con una duración de tres años. Los principales socios vietnamitas son el Hospital Central de Hue, con la participación del Hospital Nacional de Pediatría.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó el Hospital Universitario Infantil Reina Fabiola (HUDERF). Foto: VNA

Gracias a esta colaboración, el Centro de Pediatría del Hospital Central de Hue ha creado una unidad de atención a niños con autismo, equipada con espacios para intervenciones tempranas individualizadas, así como una unidad de hospitalización específica para adolescentes, bajo la responsabilidad de un psiquiatra formado en Bruselas.



Asimismo, se han desarrollado programas de educación psicológica y formación para padres. Actualmente, dos profesionales sanitarios vietnamitas realizan prácticas en el HUDERF.



Tras agradecer al hospital su cálida acogida, Ngo Phuong Ly afirmó que la visita le había permitido conocer mejor la experiencia belga en materia de atención a la salud infantil, un ámbito al que Vietnam concede especial importancia.



La visitante valoró el modelo asistencial del HUDERF y los resultados de la cooperación bilateral, y expresó su deseo de que el hospital y otros socios belgas sigan ampliando la colaboración con los centros sanitarios vietnamitas, para que cada vez más niños puedan recibir una atención basada tanto en la excelencia profesional como en el afecto y la dedicación humana./.