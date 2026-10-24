Experto destaca la necesidad de fortalecer la adaptación climática en Vietnam

Hong Kong, China (VNA) – Vietnam necesita reforzar la formación de expertos nacionales, sensibilizar a la población e incorporar los escenarios más graves de aumento del nivel del mar a la planificación a largo plazo para reducir los riesgos que afectan a las ciudades costeras y los deltas fluviales.

Así lo recomendó el profesor asociado Yucheng Lin, de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (CityUHK), en una entrevista con reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Hong Kong (China) sobre las medidas para hacer frente al cambio climático.

Según Yucheng Lin, el aumento del nivel del mar se debe principalmente al deshielo de los polos y a la expansión térmica de los océanos a medida que se calientan. Vietnam y el sur de China podrían experimentar un aumento del nivel del mar aproximadamente un 20% superior a la media mundial, debido a los cambios gravitacionales provocados por la reducción de las grandes capas de hielo y al desplazamiento de las corrientes oceánicas, que transportan más agua hacia la plataforma continental poco profunda del Mar del Este.

Sin embargo, el hundimiento del terreno constituye un factor que agrava considerablemente los riesgos en muchas zonas de Vietnam. Las ciudades situadas en deltas fluviales son especialmente vulnerables debido a la extracción excesiva de aguas subterráneas, el peso de las construcciones y la compactación natural de los sedimentos blandos.

Según estudios satelitales realizados en 48 grandes ciudades costeras del mundo, algunas zonas de Ciudad Ho Chi Minh se hunden cerca de 4 centímetros (cm) al año, mientras que en determinadas áreas de Hanoi el hundimiento alcanza los 5 cm anuales. En el delta del Mekong, el terreno desciende entre 1 y 3 cm al año. La situación resulta especialmente preocupante porque la elevación media de este delta es inferior a un metro sobre el nivel del mar. Mientras tanto, el nivel medio global del mar aumenta actualmente unos 5 mm al año. El experto señaló que la magnitud del hundimiento depende considerablemente de la gestión del suelo y de la explotación de las aguas subterráneas.

Para fortalecer la capacidad de adaptación, Vietnam debe sensibilizar a la población sobre los riesgos y formar equipos de científicos capaces de convertir las proyecciones mundiales en planes adaptados a las condiciones de cada localidad. El aumento del nivel del mar no solo provoca inundaciones permanentes, sino que también permite que las olas generadas por las tormentas penetren más tierra adentro, aumenta la frecuencia de las inundaciones costeras y agrava la intrusión salina.

La histórica sequía y la intrusión salina que afectaron al delta del Mekong en 2016 evidenciaron las graves consecuencias para una región que aporta aproximadamente el 90% de las exportaciones de arroz de Vietnam.

El profesor chino subrayó que las incertidumbres de las proyecciones científicas no deben servir de pretexto para aplazar las medidas de prevención. Como ejemplo, señaló que la ciudad china de Shanghái sufrió un hundimiento superior a un metro durante el siglo XX debido a la extracción de aguas subterráneas. Sin embargo, el fenómeno se redujo considerablemente después de que las autoridades restringieran la explotación y reinyectaran agua en los acuíferos. En algunas zonas, incluso se ha registrado una recuperación de la elevación del terreno.

En cuanto a las infraestructuras esenciales, como los puertos y las centrales eléctricas, Vietnam debe tener en cuenta los escenarios más graves de aumento del nivel del mar. Un escenario de baja probabilidad, pero de impacto extremadamente elevado, planteado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), contempla que el nivel medio global del mar podría aumentar hasta dos metros para 2.100 si se produce un deshielo intenso de las capas de hielo. Esta posibilidad debe considerarse en la planificación y las inversiones a largo plazo.

Dado que las obras de protección costera requieren grandes inversiones, el experto recomendó que las autoridades locales coordinen estrechamente con los organismos regionales y centrales para seleccionar soluciones adecuadas, optimizar el uso de los recursos y reforzar la capacidad de respuesta al cambio climático./.