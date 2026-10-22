Medio ambiente

Vietnam podría sufrir un supertifón similar a Yagi cada siete años por el calentamiento global

Vietnam podría sufrir un supertifón similar al Yagi cada siete años si el calentamiento global alcanza los 4 °C, según los escenarios de cambio climático actualizados para 2025.

La ciudad de Yen Bai, en la provincia septentrional de Yen Bai, se ha visto gravemente afectada por el tifón Yagi. (Foto: VNA)
La ciudad de Yen Bai, en la provincia septentrional de Yen Bai, se ha visto gravemente afectada por el tifón Yagi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam podría sufrir una vez cada siete años un supertifón de intensidad similar a la de Yagi, que azotó el país en 2024, si la temperatura media global aumenta cuatro grados Celsius, según los escenarios de cambio climático actualizados para 2025.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha publicado estos escenarios y los ha incorporado a la Base de Datos Nacional sobre el Cambio Climático. El documento proporciona una base científica para la planificación, la formulación de políticas, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.

En un escenario de altas emisiones, los días calurosos podrían aumentar en más de 50 hacia finales del siglo XXI y los de calor extremo, en unos 20. Por el contrario, disminuirían considerablemente los días de frío intenso en el norte y el centro-norte del país.

Las precipitaciones máximas en un día y en periodos de cinco días consecutivos podrían aumentar entre un 30% y un 40% en el norte y el sur. En algunas zonas del norte, la Altiplanicie Occidental y el sur, los días con lluvias superiores a 100 milímetros podrían incrementarse entre un 80% y un 100%.

Estas tendencias elevan el riesgo de fenómenos extremos y refuerzan la necesidad de mejorar la prevención de desastres y la adaptación climática.

Por primera vez, los escenarios de 2025 evalúan los fenómenos extremos bajo distintos niveles de calentamiento global -1,5; 2; 3 y 4°C por encima de los niveles preindustriales- y ofrecen estimaciones sobre la frecuencia de los supertifones.

Con un calentamiento de 2°C, Vietnam podría sufrir un supertifón similar al Yagi una vez cada 13 años; con 3°C, cada nueve años, y con 4°C, cada siete años.

En el escenario de calentamiento de 4°C, el norte del país podría experimentar estos fenómenos cada 13 años, mientras que en la región central ocurrirían, en promedio, cada 16 años. En el sur, serían mucho menos frecuentes, con un intervalo estimado de 133 años.

Los escenarios también incorporan por primera vez una evaluación exhaustiva de los efectos del cambio climático y la urbanización en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, incluidos el aumento de las temperaturas, las olas de calor, el efecto de isla de calor urbana y las lluvias extremas. Asimismo, advierten de los impactos sobre la salud pública, la producción de arroz y las infraestructuras, así como de la aceleración del aumento del nivel del mar.

Para 2100, el nivel medio del mar podría subir 46,1 centímetros en un escenario de bajas emisiones y hasta 63,7 centímetros en uno de altas emisiones.

La profesora asociada Pham Thi Thanh Nga aclaró que estos escenarios no son pronósticos meteorológicos, sino hipótesis científicas que describen posibles tendencias futuras en función de las actividades socioeconómicas, las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

También destacó la importancia de considerar las incertidumbres y elegir los escenarios adecuados según los objetivos de cada análisis./.

VNA
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