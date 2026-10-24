Localidades vietnamitas impulsan cooperación en inversión y comercio con Bulgaria

Praga (VNA) – Delegaciones de las provincias vietnamitas de Tay Ninh y Thanh Hoa realizaron diversas actividades de promoción de inversiones y comercio en Bulgaria del 20 al 22 de octubre.



Entre los principales resultados destacan el Foro Empresarial Bulgaria-Vietnam y la firma de dos cartas de intención de cooperación en la Zona Económica de Trakia (TEZ), que contribuyen a ampliar los vínculos empresariales e impulsar la cooperación económica bilateral.



La delegación de Tay Ninh estuvo encabezada por Nguyen Thanh Hai, subsecretario del Comité del Partido provincial, mientras que la de Thanh Hoa fue dirigida por Mai Xuan Liem, vicepresidente permanente del Comité Popular provincial. La Embajada de Vietnam en Bulgaria coordinó las actividades de promoción y establecimiento de contactos con socios en Sofía y Plovdiv.



El 22 de octubre, en Sofía, la Embajada de Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria (BCCI) organizaron el Foro Empresarial Bulgaria-Vietnam, con la participación de dirigentes de ambas provincias y representantes empresariales de los dos países.



Durante el foro, la delegación de Tay Ninh presentó sus orientaciones para atraer inversiones en industrias de alta tecnología, industrias auxiliares, logística, energías limpias y agricultura de alta tecnología. Asimismo, expresó su interés en cooperar en producción industrial, desarrollo de infraestructuras, innovación y formación de recursos humanos.



Por su parte, representantes de Thanh Hoa destacaron su potencial industrial, sus infraestructuras y sus recursos humanos, y propuso ampliar la cooperación en procesamiento y manufactura, electricidad y electrónica, mecánica, industria textil, logística, formación profesional y turismo.



La parte búlgara compartió información sobre el entorno empresarial y las perspectivas de inversión, el desarrollo de cadenas de suministro, el comercio bilateral y la cooperación laboral.



También valoró la calidad de los productos vietnamitas y la contribución de los trabajadores de Vietnam. Ambas partes analizaron las oportunidades derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), así como las posibilidades de reforzar los contactos empresariales y el intercambio de información sobre los mercados.



El programa de encuentros empresariales B2B permitió a las empresas presentar sus capacidades, buscar socios y explorar oportunidades de cooperación posteriores al foro.



Previamente, el 21 de octubre, la embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, acompañó a las dos delegaciones en una visita de trabajo a Plovdiv, donde se reunieron con el vicealcalde Plamen Panov, dirigentes de la TEZ y representantes de universidades, asociaciones y empresas.



Las autoridades de Plovdiv compartieron su experiencia en el desarrollo de zonas industriales, la atracción de inversiones y la cooperación entre las administraciones públicas, las empresas y los centros de formación. Las delegaciones intercambiaron propuestas sobre infraestructuras industriales, logística, aplicación de tecnologías y capacitación de personal.



Durante la visita a la TEZ, las delegaciones conocieron su modelo de gestión, los mecanismos de apoyo a los inversores y los vínculos con los centros de formación. Se firmaron dos cartas de intención de cooperación entre la TEZ y la Corporación de Inversiones Ha Thanh, por una parte, y la Asociación Textil de Thanh Hoa, por otra.



Asimismo, las universidades de Plovdiv expresaron su interés en ampliar los intercambios académicos, recibir estudiantes vietnamitas y cooperar en la formación en ingeniería, tecnología alimentaria, agricultura y tecnologías de la información.



Estas actividades han ampliado la red de socios y creado nuevas bases para promover la cooperación en inversión, comercio y formación, contribuyendo a materializar la Asociación Estratégica entre Vietnam y Bulgaria./.





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