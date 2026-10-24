Vietnam refuerza su atractivo para inversión japonesa de alta calidad

Hanoi (VNA) - Vietnam se consolida cada vez más como un mercado importante y un centro estratégico de producción en el Sudeste Asiático para las empresas japonesas de inversión extranjera directa (IED).

Los flujos de inversión procedentes de Japón no solo reflejan la confianza en el potencial de desarrollo económico sostenible de Vietnam, sino que también están experimentando una marcada transformación hacia las tecnologías avanzadas, la transición verde y la generación de mayor valor añadido.

Según las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio, Japón cuenta actualmente con más de 5.800 proyectos vigentes en Vietnam, con un capital de inversión registrado superior a 81 mil millones de dólares, además de numerosos acuerdos de libre comercio (TLC) que facilitan la participación de las empresas de ambos países en las cadenas de suministro regionales.

Junto a grupos con una larga trayectoria en Vietnam, como Honda, Panasonic y Sumitomo, la nueva ola de inversiones japonesas se centra en promover la producción verde y la economía circular. Como ejemplo destacado, el grupo OJI inició recientemente la construcción de la planta de envases de cartón asépticos Oji Liquid Pak (OLP), con una inversión total de 110 millones de dólares, en el Parque de Alta Tecnología de Long Thanh, en la provincia de Dong Nai. El proyecto combina la producción de envases para alimentos con actividades de investigación y desarrollo (I+D) y servicios de ingeniería.

Nguyen Quoc An, subjefe de la Junta de Gestión de los Parques Industriales y las Zonas Económicas de la ciudad de Dong Nai (DNIEZA), señaló que los proyectos de esta envergadura no solo contribuyen al desarrollo industrial local, sino que también generan nuevas oportunidades para mejorar la capacidad productiva nacional y reforzar la participación de Vietnam en las cadenas de suministro regionales.

Por su parte, la Junta de Gestión de los Parques Industriales y las Zonas Económicas de la ciudad de Dong Nai se comprometió a seguir acompañando y apoyando a los inversores, así como a facilitar la ejecución de los proyectos dentro del ámbito de sus funciones, responsabilidades y competencias.

Asimismo, prometió a proporcionar orientaciones oportunas y coordinar la resolución de las dificultades y los obstáculos que puedan surgir, con el fin de garantizar que los proyectos se ejecuten conforme a la normativa y entren en funcionamiento lo antes posible.

Tran Viet Ha, subjefe de la Junta de Gestión de las Zonas Francas de Exportación y los Parques Industriales de Ciudad Ho Chi Minh (HEPZA), afirmó que facilitar a los inversores la pronta ejecución de sus proyectos tras el registro y reducir los trámites relacionados con la planificación urbanística, la construcción y otros ámbitos son objetivos prioritarios en los que HEPZA está trabajando actualmente y seguirá trabajando en el futuro.

Esta orientación de cooperación se ajusta plenamente a la Resolución N.º 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, la cual establece un cambio en la estrategia de atracción de inversiones, pasando de priorizar la cantidad a centrarse en la calidad.

La Resolución destaca la prioridad de los proyectos de alta tecnología, la innovación, el desarrollo de los recursos humanos y la protección del medio ambiente. De este modo, busca posicionar a Vietnam como un centro de inversión de alto valor añadido basado en la tecnología, en lugar de depender de actividades de ensamblaje sencillas y de bajo coste.

Paralelamente a sus actividades empresariales, la comunidad empresarial japonesa demuestra activamente su responsabilidad social corporativa, contribuyendo a estrechar los vínculos bilaterales.

El cónsul general de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, Ono Masuo, valoró las contribuciones de las empresas japonesas a la comunidad, entre las que destaca Kao Vietnam, empresa fundada en 1996 que celebra en 2026 sus 30 años de actividad en Vietnam.

Además del proyecto para mejorar la higiene en Vietnam (Proyecto de Higiene), que mantiene desde 2018, Kao Vietnam se coordinó con la Organización Internacional para las Migraciones y ONU Mujeres para poner en marcha el programa de "Fortalecimiento de la atención sanitaria: Mejora de la salud de las trabajadoras en los parques industriales”.

Shintaro Yasue, director general de Kao Vietnam, reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y la realización de contribuciones concretas a las comunidades locales./.