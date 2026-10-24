Vietnam y Bélgica acuerdan profundizar sus relaciones bilaterales

Bruselas (VNA) – Vietnam y Bélgica han acordado profundizar la cooperación bilateral en múltiples ámbitos, con miras a elevar sus relaciones a una Asociación Estratégica en el momento oportuno.

El acuerdo se anunció en una declaración conjunta sobre los resultados de la visita oficial a Bélgica del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, del 23 al 24 de octubre, por invitación del primer ministro belga, Bart De Wever.

Durante la visita, el mandatario vietnamita se reunió con el rey Philippe, el primer ministro De Wever, el presidente del Senado, Vincent Blondel, y el titular de la Cámara de Representantes, Peter de Roover. Los miembros de la delegación vietnamita de alto nivel también mantuvieron conversaciones con sus homólogos belgas.

Ambas partes valoraron positivamente el desarrollo de las relaciones bilaterales durante más de cinco décadas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, así como los avances en el marco de la Asociación Estratégica en Agricultura, establecida en 2018.

Reafirmaron su compromiso con una cooperación basada en el respeto mutuo, la igualdad, la soberanía y la integridad territorial, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Ambos países acordaron intensificar los intercambios a todos los niveles, especialmente las visitas de alto nivel, y mantener consultas políticas periódicas.

Vietnam expresó su agradecimiento al Parlamento Federal belga por haber aprobado una resolución en apoyo a las víctimas del agente naranja y propuso explorar iniciativas conjuntas de asistencia humanitaria y apoyo comunitario.

Ambos países destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la libertad de navegación y sobrevuelo, y el comercio sin obstáculos, así como de resolver pacíficamente las controversias conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. También respaldaron los esfuerzos para alcanzar un Código de Conducta vinculante y sustancial en el Mar del Este, compatible con el derecho internacional.

En cuanto a las cuestiones internacionales, ambas partes expresaron su preocupación por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, e hicieron hincapié en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional. Asimismo, pidieron una solución de dos Estados para la cuestión palestina y el acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza.

En materia económica, los dos países identificaron oportunidades de cooperación en servicios, finanzas, logística, agricultura, energías renovables, semiconductores, biotecnología, atención sanitaria, productos farmacéuticos y alta tecnología.

Se comprometieron a aplicar plena y eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) y acogieron con satisfacción los avances de Bélgica en la ratificación del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA).

Por otro lado, alentaron a las empresas belgas a ampliar sus inversiones a largo plazo en Vietnam, especialmente en semiconductores, puertos marítimos, logística, energías limpias, agricultura de alta tecnología y sanidad.

Ambas partes también acordaron reforzar la promoción del comercio, las inversiones y el turismo, mejorar los marcos jurídicos y facilitar la cooperación empresarial.

Otras prioridades incluyen la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la promoción de la gestión pesquera sostenible y la ampliación de la cooperación en ciencia, tecnología, investigación e innovación. Fomentarán además proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en tecnologías estratégicas, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la microelectrónica y la computación en la nube.

En materia de defensa, ambos países se comprometieron a mantener el diálogo y explorar una cooperación práctica en formación, medicina militar e industria de defensa. Asimismo, acordaron reforzar la cooperación jurídica y judicial e intercambiar experiencias sobre el desarrollo del Estado de derecho y la reforma judicial.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países respaldarán el seguimiento y la aplicación de las prioridades acordadas.

Ambas partes expresaron su confianza en que la visita abrirá una nueva etapa de cooperación más profunda, sustancial y eficaz, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo./.