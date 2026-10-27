Medidas para eliminar obstáculos y reducir costos logísticos en Vietnam

Hanoi (VNA) - En un contexto de reestructuración del comercio mundial, reconfiguración de las cadenas de suministro y creciente competencia, la logística se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad económica nacional, y ya no es un mero servicio de apoyo a la producción y las actividades empresariales.



Con unos costos logísticos estimados entre el 16% y el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), Vietnam afronta el desafío de garantizar que sus mercancías lleguen a los mercados con mayor rapidez y menores costos, al tiempo que cumplen unas normas comerciales internacionales cada vez más estrictas.



El transporte por carretera representa entre el 80% y el 90% de los costos logísticos



En los últimos años, Vietnam ha ampliado sus infraestructuras de transporte, incluidas las autopistas, los puertos marítimos de aguas profundas, los centros de transporte, los almacenes y los centros de distribución, lo que ha facilitado la circulación de mercancías y el comercio internacional. Los nuevos proyectos integran cada vez más diferentes modalidades de transporte.



En la provincia de Lang Son, el Parque Logístico de Viettel, con una superficie de 143,7 hectáreas y una inversión de casi 127,7 millones de dólares, conecta la carretera nacional 1A, la autopista Hanoi-Lang Son-Cao Bang y una línea ferroviaria internacional. La instalación tiene capacidad para realizar los trámites aduaneros de 1.500 vehículos al día.

Foto de ilustracióEl puerto de Quy Nhon, una importante puerta de entrada y salida de mercancías de la región altiplana y un punto de partida clave del sistema logístico de la provincia de Gia Lain. Fuente: VNA

Por su parte, el Centro Logístico Internacional de Bac Giang, situado en la ciudad de Bac Ninh, ocupa 67 hectáreas y cuenta con una inversión de casi 162,6 millones de dólares. El complejo integra diversas instalaciones, entre ellas almacenes generales, depósitos aduaneros, almacenes de zonas no arancelarias, almacenes para el comercio electrónico y cámaras frigoríficas, además de soluciones tecnológicas modernas.



En la ciudad de Hue, el Centro Logístico de Chan May, con una inversión superior a 58,1 millones de dólares, comenzó a construirse en marzo de 2025. Su ubicación estratégica permite conectarlo con la carretera nacional 1A, el ferrocarril Norte-Sur y la autopista La Son–Tuy Loan, que une Hue con Da Nang.



Estos proyectos reflejan una tendencia hacia el desarrollo de centros logísticos integrados que conectan diferentes modalidades de transporte y regiones económicas.



Según el Informe sobre Logística de Vietnam 2025, los costos logísticos del país se mantienen entre el 16% y el 17% del PIB, una proporción considerablemente superior al promedio mundial, situado en torno al 10,6%-11,6%, así como a los niveles de Singapur (8,5%) y Malasia (13%).



El doctor Bui Ba Nghiem, experto sénior del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que la conectividad y la coordinación operativa siguen siendo importantes obstáculos. Incluso los puertos modernos y los grandes centros logísticos no pueden funcionar a plena capacidad si carecen de conexiones eficientes con los parques industriales, las zonas de producción y otros centros de transporte.



Tran Ngoc Khanh, director ejecutivo de OCL Logistics JSC, indicó que el transporte por carretera representa alrededor del 80-90% de los costos logísticos, mientras que el aprovechamiento insuficiente y la escasa coordinación de otros medios de transporte, como el ferrocarril y el transporte marítimo nacional, incrementan aún más los gastos.



Planificación coordinada, clave para mejorar la eficiencia



Los expertos subrayan que la reducción de los costos logísticos requiere una planificación integrada, inversiones coordinadas, una gestión operativa eficiente y el intercambio de datos. El desarrollo de proyectos de infraestructura por separado, sin tener en cuenta la demanda regional ni los flujos estables de mercancías, puede provocar duplicidades y un desperdicio de recursos.



Khanh afirmó que la planificación logística debe concebirse como parte de una red nacional, con una definición clara de la función y la escala de cada instalación. Asimismo, debe prestarse especial atención a la conectividad de última milla entre los parques industriales, los almacenes de las empresas, los puntos de consolidación de mercancías y los principales centros logísticos.



La creación de puntos centralizados de recogida de mercancías y su conexión directa con los puertos marítimos, los pasos fronterizos y los principales centros de transporte permitirá reducir los envíos fragmentados, las operaciones de manipulación innecesarias y los tiempos de espera, añadió.



Nguyen The Thi, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de la ciudad de Bac Ninh, destacó que los centros logísticos deben planificarse en función de la demanda de mercancías, las cadenas de suministro y la conectividad con las zonas de producción, los mercados, los aeropuertos, los puertos marítimos y los pasos fronterizos. Las localidades deben coordinarse para construir redes complementarias entre provincias y regiones, en lugar de desarrollar sistemas aislados.



Nghiem informó de que el Ministerio de Industria y Comercio está elaborando un proyecto para establecer una red nacional de centros logísticos con el fin de reforzar la conectividad, mejorar la eficiencia operativa y evitar inversiones dispersas.



La estrategia nacional de desarrollo logístico, aprobada por el Primer Ministro en octubre de 2025, fija el objetivo de desarrollar al menos cinco centros internacionales de servicios logísticos para 2030. La prioridad se centrará en grandes ciudades como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong y Da Nang, con una posible ampliación a centros urbanos emergentes como Dong Nai, Bac Ninh y Quang Ninh.



La reducción de los costos logísticos requiere acciones coordinadas de las autoridades centrales y locales, los inversores, los operadores de transporte y los propietarios de las mercancías. Solo cuando las inversiones en infraestructura se ajusten a los flujos reales de mercancías, se aprovechen las ventajas de cada modalidad de transporte y las redes regionales funcionen de manera coordinada, Vietnam podrá reducir los costos de forma sostenible y reforzar su competitividad en las cadenas de suministro mundiales./.



