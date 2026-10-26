Vietnam busca conectar ciencia e industria para impulsar transición verde

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La 18.ª Mesa Redonda de Asia-Pacífico sobre Producción y Consumo Sostenibles (APRSCP, por sus siglas en inglés) se celebró hoy en Ciudad Ho Chi Minh con el objetivo de vincular la ciencia con la industria para impulsar la transformación digital, la transición verde y la economía circular.



Como evento paralelo al Foro Económico de Otoño de 2026, organizado por el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, la conferencia busca transformar los objetivos de producción y consumo sostenibles en soluciones prácticas, medibles y escalables, al tiempo que fortalece la cooperación entre los organismos de gestión, la comunidad científica, las empresas y los socios internacionales.



En la apertura, Nguyen Minh Tam, subdirector de la Universidad Nacional de Vietnam-Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la conferencia ofrece una oportunidad para conectar el conocimiento científico y la experiencia internacional con los desafíos reales del desarrollo económico y la transformación industrial. Además de servir como foro de intercambio de ideas, el evento busca convertir los resultados de la investigación en aplicaciones prácticas, fortalecer las capacidades empresariales y contribuir al desarrollo sostenible.



El funcionario expresó su esperanza de que los debates permitan a los participantes identificar necesidades, encontrar socios y proponer medidas concretas de cooperación, especialmente para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la tecnología, las competencias y las fuentes de financiación. Asimismo, subrayó la importancia de mantener estas conexiones después de la conferencia para promover una colaboración efectiva.



Por su parte, Yasuhiko Hotta, presidente de la APRSCP, señaló que la red fue fundada en 1997 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), inicialmente con un enfoque en la producción limpia. Posteriormente, amplió su ámbito de actuación a la producción y el consumo sostenibles, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, relativo a la producción y el consumo responsables.



Actualmente, la red se centra en apoyar la formulación de políticas, fortalecer capacidades, promover la innovación empresarial y conectar las redes nacionales, con especial atención a la transición hacia una economía circular, con cero emisiones netas y un impacto positivo en la naturaleza.



Al compartir la experiencia de Tailandia, el doctor Chaiyod Bunyagidj, representante de SCP Tailandia, destacó el papel de la red nacional de producción y consumo sostenibles en la coordinación entre empresas, organismos de gestión, universidades, institutos de investigación y organizaciones sociales. Consideró necesario crear una plataforma que facilite el intercambio de información, coordine la implementación de la hoja de ruta nacional y promueva políticas basadas en evidencia científica.



El programa incluye un diálogo de alto nivel sobre cómo pasar de las ambiciones políticas a la ejecución práctica, así como cuatro ejes temáticos: tecnologías avanzadas, innovación y financiación verde; economía circular en los sectores del plástico y el textil; producción inteligente, trazabilidad digital y consumo sostenible; y producción sostenible, simbiosis industrial y economía biológica circular.



La conferencia prevé elaborar un borrador que hará hincapié en la conexión entre la ciencia y la industria, la priorización de soluciones aplicables, el desarrollo de modelos piloto evaluables y escalables, el fortalecimiento de las capacidades empresariales y el intercambio de experiencias prácticas.



Según Yasuhiko Hotta, estos mensajes se presentarán en un evento paralelo del Foro Asia-Pacífico sobre el Desarrollo Sostenible y del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2027, en el marco de la revisión de los avances en el cumplimiento del ODS 12./.

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