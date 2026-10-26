Vietnam refuerza preparación en seguridad, salud y emergencias para APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) - La Policía de la provincia de An Giang inauguró hoy, en la zona administrativa especial de Phu Quoc, un curso de formación sobre seguridad, salud y respuesta a emergencias para APEC 2027, con la participación de 150 alumnos.

El curso busca mejorar la coordinación entre organismos, prevenir riesgos y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes, con vistas a garantizar la seguridad de la próxima Cumbre de APEC.

El coronel Dao Hai Dang, subdirector de la Policía provincial, destacó que APEC 2027 es un importante acontecimiento diplomático que contribuirá a elevar el prestigio y la imagen de Vietnam, así como a promover la cooperación y el potencial del país y de las localidades. La elección de Phu Quoc como sede exige una preparación rigurosa, especialmente en materia de seguridad, orden público, atención sanitaria y respuesta a emergencias.

Para garantizar el éxito del evento, es necesario fortalecer la coordinación entre las fuerzas policiales, los organismos y las unidades competentes, así como formar personal con conocimientos especializados y capacidad para gestionar situaciones, protegiendo a los delegados, invitados y participantes.

Hai Dang instó al comité organizador y al equipo docente a garantizar una formación práctica y acorde con las necesidades operativas, mediante el intercambio de experiencias, el análisis de situaciones y los ejercicios prácticos. El objetivo es mejorar la capacidad de los alumnos para identificar riesgos, evaluar situaciones, intercambiar información y responder de manera coordinada, rápida y precisa.

Asimismo, pidió a los participantes que cumplan las normas del curso, refuercen su sentido de la responsabilidad y apliquen los conocimientos adquiridos a sus funciones. Deberán respetar los procedimientos y sus competencias, priorizando la protección de la vida y la salud de las personas.

Los alumnos también deberán cumplir la legislación y las normas sobre protección de secretos de Estado y gestión de la información, y mantener una conducta profesional. Los organismos y unidades pertinentes seguirán coordinando sus tareas, definiendo responsabilidades y plazos, y facilitando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos para contribuir a garantizar la seguridad del APEC 2027./.