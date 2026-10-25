Política

Vietnam-UE-Bélgica: nuevas perspectivas de cooperación

Las visitas oficiales del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam -acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel- a la Unión Europea (UE) y a Bélgica, realizadas del 21 al 24 de octubre, concluyeron con resultados positivos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Las visitas oficiales del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam -acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel- a la Unión Europea (UE) y a Bélgica, realizadas del 21 al 24 de octubre, concluyeron con resultados positivos. Estas visitas permitieron consolidar la confianza política y abrir nuevas perspectivas de cooperación concreta en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la transición ecológica y la logística.

Vietnam-UE: profundizar la cooperación concreta

Durante su estancia en Bruselas, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, mantuvo conversaciones con los principales dirigentes de la UE, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los dirigentes europeos afirmaron que Vietnam es un socio importante de la UE en la región del Indo-Pacífico. Asimismo, expresaron su voluntad de profundizar la asociación estratégica integral, sobre la base de la confianza política y los logros alcanzados en la cooperación bilateral.

El máximo dirigente abogó por fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de inversión, aprovechar mejor el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y resolver con prontitud las cuestiones pendientes. Entre estas destacan el levantamiento de la «tarjeta amarilla» impuesta a los productos pesqueros vietnamitas -en el marco de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)-, así como la rápida ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA). Asimismo, propuso convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transición energética en ejes fundamentales de la cooperación estratégica, con el fin de fortalecer la autonomía y la resiliencia de ambas economías.

vnanet_potal-thu-tuong-bi-chu-tri-le-don-chinh-thuc-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-9108362.jpg
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro belga, Bart De Wever. (Fuente: VNA)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su disposición a ayudar a Vietnam a convertirse en un centro regional de transporte y tránsito. Asimismo, expresó su deseo de seguir desarrollando los nuevos modelos de cooperación acordados recientemente.

Vietnam-Bélgica: un gran potencial de cooperación

En el marco de esta visita, la Cámara de Representantes de Bélgica ratificó el EVIPA en la tarde del 22 de octubre, justo antes del encuentro del líder vietnamita con los responsables del Parlamento belga.

Durante su visita al puerto de Amberes-Brujas -el segundo más grande de Europa-, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, expuso la ambición de Vietnam de desarrollar una red portuaria moderna, ecológica e inteligente, mejor conectada con las vías navegables, el ferrocarril y las cadenas logísticas globales.

En esta ocasión, el máximo dirigente y la delegación vietnamita presenciaron la firma de un acuerdo de cooperación integral entre la Vietnam Maritime Corporation (VIMC) y el puerto de Amberes-Brujas. Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la cooperación en los ámbitos marítimo, portuario y logístico, así como los intercambios comerciales entre Vietnam, Bélgica y Europa.

En un encuentro con expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Bélgica y Luxemburgo, el líder subrayó que los vietnamitas en el extranjero no son meros beneficiarios de las políticas públicas, sino también actores y socios del desarrollo nacional, conforme a la Resolución n.º 23-NQ/TW del Buró Político.

Las visitas oficiales a la Unión Europea y a Bélgica han permitido fortalecer las relaciones y sentar las bases para una cooperación más concreta./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #UE #Bélgica #cooperación
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Vietnam refuerza sus vínculos de cooperación con Dinamarca, UE y Bélgica

Vietnam refuerza sus vínculos de cooperación con Dinamarca, UE y Bélgica

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita de Estado a Dinamarca, durante la cual ambos países elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral, antes de continuar su agenda oficial en la Unión Europea y Bélgica para profundizar la cooperación y reforzar los vínculos con sus socios europeos.

Ver más

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y delegados inspeccionan el proyecto del Centro de Convenciones y Exhibiciones del APEC. (Fuente: VNA)

Presidente parlamentario exige acelerar las obras para Cumbre de APEC 2027

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con las autoridades de la provincia de An Giang para supervisar los avances en la implementación de la Resolución n.º 41/2026/QH16 del órgano legislativo sobre mecanismos y políticas específicos destinados a resolver las dificultades y obstáculos que afectan a los proyectos y obras destinados al Año del APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung. (Fuente: VNA)

Vietnam eleva sus relaciones con Dinamarca, la UE y Bélgica

La visita estatal del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Dinamarca y sus viajes oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica lograron diversos resultados importantes y sustanciales, elevando de manera integral las relaciones entre el país indochino y sus socios sobre la base de una firme voluntad política y amplias coincidencias en las orientaciones estratégicas.