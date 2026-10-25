Vietnam-UE-Bélgica: nuevas perspectivas de cooperación

Hanoi (VNA) – Las visitas oficiales del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam -acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel- a la Unión Europea (UE) y a Bélgica, realizadas del 21 al 24 de octubre, concluyeron con resultados positivos. Estas visitas permitieron consolidar la confianza política y abrir nuevas perspectivas de cooperación concreta en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la transición ecológica y la logística.



Vietnam-UE: profundizar la cooperación concreta



Durante su estancia en Bruselas, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, mantuvo conversaciones con los principales dirigentes de la UE, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Los dirigentes europeos afirmaron que Vietnam es un socio importante de la UE en la región del Indo-Pacífico. Asimismo, expresaron su voluntad de profundizar la asociación estratégica integral, sobre la base de la confianza política y los logros alcanzados en la cooperación bilateral.



El máximo dirigente abogó por fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de inversión, aprovechar mejor el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y resolver con prontitud las cuestiones pendientes. Entre estas destacan el levantamiento de la «tarjeta amarilla» impuesta a los productos pesqueros vietnamitas -en el marco de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)-, así como la rápida ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA). Asimismo, propuso convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transición energética en ejes fundamentales de la cooperación estratégica, con el fin de fortalecer la autonomía y la resiliencia de ambas economías.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro belga, Bart De Wever. (Fuente: VNA)





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su disposición a ayudar a Vietnam a convertirse en un centro regional de transporte y tránsito. Asimismo, expresó su deseo de seguir desarrollando los nuevos modelos de cooperación acordados recientemente.



Vietnam-Bélgica: un gran potencial de cooperación



En el marco de esta visita, la Cámara de Representantes de Bélgica ratificó el EVIPA en la tarde del 22 de octubre, justo antes del encuentro del líder vietnamita con los responsables del Parlamento belga.



Durante su visita al puerto de Amberes-Brujas -el segundo más grande de Europa-, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, expuso la ambición de Vietnam de desarrollar una red portuaria moderna, ecológica e inteligente, mejor conectada con las vías navegables, el ferrocarril y las cadenas logísticas globales.



En esta ocasión, el máximo dirigente y la delegación vietnamita presenciaron la firma de un acuerdo de cooperación integral entre la Vietnam Maritime Corporation (VIMC) y el puerto de Amberes-Brujas. Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la cooperación en los ámbitos marítimo, portuario y logístico, así como los intercambios comerciales entre Vietnam, Bélgica y Europa.



En un encuentro con expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Bélgica y Luxemburgo, el líder subrayó que los vietnamitas en el extranjero no son meros beneficiarios de las políticas públicas, sino también actores y socios del desarrollo nacional, conforme a la Resolución n.º 23-NQ/TW del Buró Político.



Las visitas oficiales a la Unión Europea y a Bélgica han permitido fortalecer las relaciones y sentar las bases para una cooperación más concreta./.