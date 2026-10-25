Ciudad vietnamita refuerza gestión y facilita condiciones para trabajadores extranjeros

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Como importante centro industrial y portuario y puerta de entrada al comercio internacional en el norte de Vietnam, la ciudad de Hai Phong está reforzando la gestión estatal y, al mismo tiempo, crea condiciones favorables para que los trabajadores extranjeros vivan y trabajen en la localidad.

Hasta la fecha, la ciudad ha atraído cerca de 50.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), con la presencia de grandes grupos tecnológicos como LG, SK y Pegatron, junto con empresas auxiliares, en 50 parques industriales que abarcan cerca de 14.000 hectáreas y tres zonas económicas con una superficie total de 47.540 hectáreas.

Solo en los primeros nueve meses de 2026, la IED captada por Hai Phong superó los 3.600 millones de dólares, un aumento del 64,4% respecto al mismo período del año anterior. De esta cifra, más de 3.300 millones de dólares correspondieron a los parques industriales y las zonas económicas.

Actualmente, la ciudad cuenta con unos 19.700 trabajadores extranjeros, de los cuales más de 10.300 trabajan en parques industriales y zonas económicas. Para mejorar la eficacia de la gestión, Hai Phong ha promulgado un reglamento de coordinación para la gestión de los trabajadores extranjeros y otro para coordinar la respuesta a los incidentes relacionados con extranjeros en la ciudad.

En este marco, el Departamento de Asuntos Internos se encarga de expedir, renovar y revocar los permisos de trabajo, así como de certificar los casos exentos de este requisito para quienes trabajan fuera de los parques industriales y las zonas económicas. Por su parte, la Junta de Gestión de la Zona Económica de Hai Phong ejerce estas competencias respecto a los trabajadores empleados dentro de dichas zonas.

Los organismos competentes, entre ellos la Policía, la Guardia Fronteriza, los órganos de inspección, las autoridades tributarias y la Seguridad Social, junto con los departamentos y organismos pertinentes, coordinan activamente la divulgación y la capacitación sobre la legislación relativa a la contratación, la gestión laboral, la residencia, los desplazamientos y los trámites de entrada y salida del país a través de los puestos fronterizos de los puertos marítimos.

Además de intensificar las inspecciones y aplicar sanciones estrictas a las infracciones que afectan a la seguridad y el orden público, la ciudad publica los procedimientos administrativos y promueve su tramitación por medios electrónicos para ahorrar tiempo y costes a las empresas y garantizar la transparencia en el desempeño de las funciones públicas.

También se han organizado numerosas reuniones de diálogo y sesiones de orientación sobre la legislación tributaria para resolver oportunamente las dificultades de las empresas con IED y de los expertos extranjeros.

Con el fin de que los trabajadores extranjeros puedan desarrollar su actividad con estabilidad a largo plazo, durante el período 2026-2030 Hai Phong prevé construir unas 15.000 viviendas en alquiler. Se dará prioridad a la finalización de 3.924 apartamentos destinados a trabajadores y expertos en el parque industrial Dai An ampliado y el parque industrial An Phat I.

Una gestión sistemática, acompañada de condiciones favorables para los trabajadores extranjeros, no solo protege los derechos e intereses legítimos de las empresas y los trabajadores, sino que también contribuye al objetivo de convertir Hai Phong en una ciudad portuaria industrial moderna, civilizada, ecológica y habitable./.