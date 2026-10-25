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Campaña de 500 días y noches de Vietnam avanza con determinación y resultados significativos

Hasta el 12 de octubre de 2026, Vietnam había recuperado 3.551 restos de soldados caídos, el 50,73% de la meta fijada, y tomado muestras de más de 211.300 restos, lo que representa el 99,41% del plan previsto, en el marco de la Campaña de 500 días y noches.

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VNA
#Campaña de 500 días y noches #soldados caídos #búsqueda de mártires #identificación de restos
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Campaña de 500 días y noches

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