Vietnam insta a empresas brasileñas a respaldar negociaciones comerciales con Mercosur

Buenos Aires (VNA) – El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, instó a las empresas brasileñas a respaldar activamente las negociaciones de un Acuerdo de Preferencias Comerciales (APC) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur).



El diplomático formuló este llamamiento durante su visita de trabajo de cinco días a São Paulo, culminada este viernes, en el marco de la Feria Latinoamericana de Productos del Mar 2026 y de diversas reuniones con asociaciones empresariales, conglomerados y compañías brasileñas.



En sus encuentros con representantes de la Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo del Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) y de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), Bui Van Nghi destacó el amplio potencial de cooperación aún por desarrollar entre Vietnam y Brasil.



Asimismo, propuso a ambas organizaciones intensificar los contactos empresariales, dar a conocer las oportunidades de negocio en Vietnam y contribuir al avance de las negociaciones del APC entre Vietnam y el Mercosur.



Las partes también analizaron la posibilidad de organizar seminarios, encuentros virtuales y visitas de delegaciones empresariales para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen ambos mercados.



Durante la Feria Latinoamericana de Productos del Mar 2026, el embajador valoró el papel de este evento como plataforma de encuentro entre productores, procesadores, importadores y distribuidores, que facilita la expansión de las empresas vietnamitas en Brasil y otros mercados latinoamericanos.



Un total de 14 empresas vietnamitas participaron en la feria, nueve de ellas miembros de la Asociación de Productores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP).

La participación en el evento contribuyó a promocionar la capacidad productiva, la calidad y la diversidad de los productos pesqueros vietnamitas, además de ofrecer a las empresas oportunidades para encontrar socios, conocer mejor la demanda del mercado y ampliar sus redes de distribución.



La feria también permitió explorar nuevas vías de cooperación y abordar los requisitos brasileños en materia de calidad, normas técnicas y regulación de las importaciones.

En reuniones celebradas al margen del evento, Bui Van Nghi animó a las empresas brasileñas a incrementar las importaciones de productos acuícolas vietnamitas y a promover el contacto directo entre proveedores y distribuidores.



Ambas partes también examinaron las dificultades relacionadas con los aranceles, los controles sanitarios y los plazos de despacho aduanero, con vistas a facilitar los intercambios comerciales.



En una reunión con el grupo JBS, una de las principales empresas mundiales de procesamiento y distribución de carne y alimentos de origen animal, el embajador propuso ampliar las compras, diversificar los productos comercializados y reforzar los vínculos con proveedores vietnamitas.



Las partes analizaron la posibilidad de incorporar más productos acuícolas, alimentos procesados y frutas tropicales de Vietnam a las redes de distribución de Brasil, con el fin de responder mejor a la demanda del mercado local.



Con sede en Brasil y presencia en numerosos mercados internacionales, JBS ya ha invertido en Vietnam en los sectores del curtido de pieles y la distribución de alimentos congelados.



En julio de 2025, el grupo exportó a Vietnam el primer cargamento de carne de vacuno brasileña, con un volumen de 27 toneladas. La compañía también anunció un plan de inversión de 100 millones de dólares para construir dos plantas de procesamiento de carne de vacuno, porcino y aves de corral en Vietnam, destinadas a abastecer tanto al mercado nacional como al sudeste asiático.



La ampliación de la cooperación con JBS podría contribuir a fortalecer los vínculos entre las cadenas de suministro agroalimentario de ambos países y abrir nuevas oportunidades para que los productos agrícolas vietnamitas accedan al mercado brasileño y a la red internacional de distribución del grupo.



El embajador también se reunió con empresas de los sectores tecnológico, energético, de infraestructuras y de inversión, a las que animó a intensificar la cooperación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de proyectos conjuntos.



Algunas compañías brasileñas manifestaron su interés en explorar oportunidades de inversión y establecer empresas conjuntas con socios vietnamitas, y prevén enviar delegaciones a Vietnam a comienzos de 2027 para conocer de primera mano el mercado.



Vietnam y Brasil elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica en noviembre de 2024. En un contexto de creciente expansión de los vínculos bilaterales, el avance de las negociaciones del APC entre Vietnam y el Mercosur podría aportar un nuevo impulso al comercio, diversificar las fuentes de suministro y ampliar las oportunidades de negocio para las empresas de ambas partes./.

VNA