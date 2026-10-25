Da Nang, nuevo polo de crecimiento mediante captación de IED de alta calidad

Da Nang, Vietnam (VNA) - Gracias a un entorno de inversión favorable y una infraestructura desarrollada de manera integral, la ciudad centrovietnamita de Da Nang atrae cada vez más proyectos de inversión extranjera directa (IED), sentando las bases para impulsar un crecimiento económico de dos dígitos y mejorar su competitividad.

La captación de proyectos de IED en sectores como la alta tecnología, la industria de procesamiento y manufactura y las industrias auxiliares se considera un motor clave que contribuye positivamente a los ingresos presupuestarios y al proceso de industrialización y modernización local.

Como muestra de la confianza de los inversores, Karcher Vietnam Technology, perteneciente al grupo alemán Karcher, acaba de poner en funcionamiento la segunda fase de su fábrica de equipos de limpieza en el parque industrial de Tam Hiep, con una inversión de unos 18,62 millones de dólares.

El proyecto ocupa una superficie de 6,26 hectáreas y cuenta con un capital total registrado superior a unos 37,88 millones de dólares. Está especializado en la fabricación de hidrolimpiadoras de alta presión y equipos de limpieza portátiles.

Empresas extranjeras invierten en el Parque Industrial de Tam Thang, ciudad de Da Nang. (Fuente: VNA)

Según Thomar Wolfgang, vicepresidente ejecutivo del grupo Karcher, la ampliación de la inversión en esta segunda fase, que contempla aumentar la plantilla de 300 a 1.000 empleados en los próximos dos años, demuestra el compromiso de la empresa con una presencia a largo plazo y su intención de convertir Da Nang en una ubicación estratégica, gracias a un entorno empresarial favorable y a una fuerza laboral cualificada.

En los parques industriales estratégicos del sur, se está formando gradualmente un ecosistema integrado de producción y logística. El parque industrial de Tam Hiep, con una superficie de 417 hectáreas, ha atraído 41 proyectos con un capital registrado total de unos 418,62 millones de dólares y generado empleo para más de 1.250 trabajadores.

Mientras tanto, el parque industrial de Tam Thang constituye el principal núcleo de atracción de IED de la zona, con 19 proyectos y un capital registrado superior a 823,38 millones de dólares que generan empleo para cerca de 14.000 personas. Entre los inversores figuran grandes grupos de Corea del Sur, Alemania y Hong Kong (China), como Panko, Hyosung, CTR, Amann y Draxlmaier.

Al subrayar la necesidad de pasar de una estrategia basada en la “disponibilidad de suelo” a otra centrada en la “rapidez de ejecución”, Phan Thai Binh, vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, afirmó que la entrega rápida de terrenos, el suministro estable de electricidad y agua, la simplificación de los trámites de inversión y unas conexiones logísticas eficientes constituyen un conjunto de condiciones esenciales para atraer a grandes inversores.

Según estadísticas de la Junta de Gestión de la Zona Económica Abierta de Chu Lai, la región sudoriental atrae actualmente 286 proyectos, con un capital registrado total de aproximadamente 18,62 millones de dólares.

De ellos, la propia Zona Económica Abierta de Chu Lai concentra 262 proyectos, con una inversión total de unos 6,227 mil millones de dólares (incluidos 67 proyectos de IED por valor de 1,26 mil millones de dólares), que generan empleo para entre 45.000 y 50.000 trabajadores.

Asimismo, la infraestructura logística portuaria de Chu Lai-Truong Hai ha experimentado un notable avance, y se prevé que el volumen de mercancías movilizadas alcance los seis millones de toneladas en 2026. Actualmente, la promoción de inversiones se centra en proyectos de automatización y tecnologías modernas, con un alto valor añadido y orientados a la exportación.

En los últimos nueve meses, Da Nang ha atraído inversiones por un total de 681,55 millones de dólares. La IED registró un notable crecimiento, multiplicándose por 2,87 veces respecto al mismo período del año anterior. Con ello, el acumulado de la ciudad asciende a 1.162 proyectos de IED, con un capital registrado total de aproximadamente 11,28 mil millones de dólares.

La presencia de grandes grupos y su interés por explorar oportunidades de cooperación, entre ellos Parque Industrial Vietnam-Singapur (VSIP), Amazon Global Selling y la Asociación de Empresas Alemanas (GBA), siguen consolidando la imagen de Da Nang como un destino seguro, dinámico y con un gran potencial de desarrollo./.