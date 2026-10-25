Vietnam eleva sus relaciones con Dinamarca, la UE y Bélgica

Hanoi (VNA)-La visita estatal del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Dinamarca y sus viajes oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica lograron diversos resultados importantes y sustanciales, elevando de manera integral las relaciones entre el país indochino y sus socios sobre la base de una firme voluntad política y amplias coincidencias en las orientaciones estratégicas.



Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias. El canciller informó que se trata de la primera visita de Estado a Dinamarca de un secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, así como el primer viaje oficial del máximo dirigente a la UE y Bélgica tras la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



Las visitas revisten una gran importancia y reflejan tanto la consideración que Vietnam concede a sus socios europeos como la que estos otorgan al país indochino, reiteró. Asimismo, contribuyen a consolidar el panorama general de la política exterior de Vietnam, ampliar su red de socios de confianza y estrechar sus vínculos con Europa, tanto a nivel bilateral como regional, precisó.



Dinamarca considera a Vietnam un socio clave y un puente estratégico en el Sudeste Asiático. A través de esta visita, Vietnam también reafirma su posición como socio prioritario de Dinamarca en materia de desarrollo verde y sostenible, especialmente en los ámbitos del transporte marítimo y portuario verde e inteligente y las energías renovables.



Durante los encuentros e intercambios de alto nivel, los líderes de los dos países siempre enfatizaron la sólida base de amistad bilateral fundada hace 55 años y valoraron altamente la tradición del vínculo especial y de larga data entre la Familia Real danesa y Vietnam, comunicó.



Uno de los resultados más destacados fue el acuerdo de ambas partes de elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, convirtiendo a Dinamarca en el segundo país de la UE en establecer este tipo de asociación con Vietnam, detalló.



Con orientaciones estratégicas concretas y una mayor confianza política, la cooperación bilateral en ámbitos como la política, los asuntos exteriores, la economía, la ciencia, la tecnología y la educación y formación alcanzará un nuevo nivel de desarrollo, expresó.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presencia la firma de un memorando de entendimiento entre el Puerto de Amberes y la Corporación Marítima de Vietnam. (Fuente: VNA)





Ambas partes consideraron la economía, el comercio y la inversión pilares fundamentales de la nueva relación, agregó. Asimismo, prestaron especial atención a la colaboración en energías renovables, energía eólica marina, transición verde, puertos marítimos, logística y transporte marítimo sostenible, compartió.



En cuanto a la UE, los amplios intercambios del secretario general del Partido y presidente de Estado, To Lam, con los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, junto con las visitas de dirigentes vietnamitas a Europa en los últimos tiempos, han contribuido a profundizar el entendimiento mutuo, consolidar la confianza política y establecer nuevos marcos de cooperación entre la nación sudesteasiática, el continente viejo y los países europeos, dijo.



Un aspecto destacable se refiere a la ampliación de la visión de la cooperación, que ya no se limita al intercambio comercial, la captación de inversiones o la mera transferencia de tecnología, sino que busca conectar centros de investigación, universidades y empresas para promover investigaciones, desarrollar y aplicar tecnologías, crear productos conjuntos y participar más profundamente en las cadenas de valor y de suministro, subrayó.



Esta es una orientación necesaria para que Vietnam aproveche mejor los conocimientos, la tecnología y la capacidad de innovación de Europa, al tiempo que refuerza gradualmente su autonomía y la competitividad de su economía, argumentó.



En el marco de la visita, ambas partes mantuvieron amplios intercambios sobre ciencia y tecnología, innovación, materias primas fundamentales, infraestructuras estratégicas, economía circular y economía marítima. Además, hicieron hincapié en la importancia del aprovechamiento de mecanismos como Global Gateway, la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) y Horizonte Europa, añadió.



Coincidieron ampliamente en intensificar los contactos, mantener el diálogo estratégico, promover los mecanismos de cooperación existentes y ampliar la colaboración a nuevos ámbitos, incluidos la defensa y la seguridad, la seguridad marítima y la respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales, comentó.



Por otro lado, durante la visita oficial a Bélgica, los dirigentes de alto nivel de ambos países acordaron una visión orientada a elevar las relaciones al nivel de Asociación Estratégica, en consonancia con el creciente alcance de la cooperación, que va más allá del marco de la Asociación Estratégica Sectorial en materia de agricultura.



El viaje abrió nuevas vías de cooperación, adaptadas a las necesidades de desarrollo de Vietnam y a las fortalezas de Bélgica, con miras a impulsar proyectos emblemáticos en los ámbitos portuario, logístico, de energías limpias, ciencia y tecnología, y formación de recursos humanos altamente cualificados.



Uno de los aspectos más destacados de la visita fue que las conversaciones no se limitaron al ámbito federal, sino que también se llevaron a cabo con las regiones y localidades de Bélgica, lo que propició una implicación más amplia y profunda en la cooperación bilateral.



Además, se han suscrito numerosos documentos y acuerdos de cooperación entre Ministerios, ramas, localidades y empresas, lo que contribuye a materializar las perspectivas de colaboración bilateral para el próximo periodo.



Vietnam y sus socios acordaron seguir aprovechando eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), impulsar el comercio y la inversión, y resolver las dificultades y los obstáculos existentes.



El país indochino pidió a los Estados miembros de la UE que ratifiquen cuanto antes el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y el bloque (EVIPA), y solicitó a la UE que retire pronto la «tarjeta amarilla» impuesta a sus exportaciones acuáticas.



En el ámbito multilateral, Vietnam y sus socios reafirmaron la importancia que conceden al multilateralismo, a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias.



Las partes abogaron por reforzar la coordinación en los foros multilaterales, promover las relaciones entre la ASEAN y la UE y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en sus respectivas regiones y en el mundo.



El canciller afirmó que los resultados de las visitas también abren un horizonte de cooperación más amplio entre Vietnam y Dinamarca, la UE y Bélgica, contribuyendo así al objetivo de lograr un desarrollo rápido y sostenible del país indochino.



Los Ministerios, ramas y localidades de Vietnam coordinarán estrechamente con sus socios la elaboración de planes de acción para implementar los marcos de cooperación, señaló.



Al mismo tiempo, formuló votos porque con la alta determinación políticas de todas las partes, así como a la iniciativa, la creatividad y el enfoque práctico de los Ministerios, ramas, localidades, empresas y centros de investigación, las relaciones entre Vietnam y Dinamarca, la UE y Bélgica seguirán profundizándose de manera eficaz, en beneficio de los pueblos, como contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.