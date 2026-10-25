Presidente parlamentario exige acelerar las obras para Cumbre de APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA)-El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con las autoridades de la provincia de An Giang para supervisar los avances en la implementación de la Resolución n.º 41/2026/QH16 del órgano legislativo sobre mecanismos y políticas específicos destinados a resolver las dificultades y obstáculos que afectan a los proyectos y obras destinados al Año del APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc.



En la reunión, en nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, el presidente parlamentario valoró los esfuerzos y la determinación del Gobierno, los Ministerios, ramas, la provincia de An Giang, la zona especial de Phu Quoc, los inversores y contratistas, en la ejecución de las obras y los proyectos al respecto.



En cuanto a las principales tareas y medidas en el próximo período, el dirigente hizo hincapié en el principio de los «tres no»: no retrasar los plazos establecidos, no rebajar los estándares de calidad y no permitir que se produzcan infracciones.



En consecuencia, el plazo para completar los proyectos -a más tardar el 30 de junio de 2027- es obligatorio, propuso. No se rebajarán los estándares de seguridad, calidad ni estética; todas las obras destinadas al acontecimiento deberán estar a la altura de los estándares internacionales, reiteró.



Asimismo, la ejecución deberá acelerarse, pero garantizando la seguridad, el cumplimiento de la ley, la publicidad y la transparencia, sin permitir pérdidas ni despilfarro de recursos, enfatizó.



La provincia de An Giang ha afirmado que todos los proyectos finalizarán a más tardar el 30 de junio de 2027 y debe considerarlo un compromiso político, subrayó, al mismo tiempo, enfatizó en la necesidad de impulsar las tareas de comunicación y divulgación sobre la Cumbre de APEC 2027.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con funcionarios, trabajadores e ingenieros en el proyecto de inversión para ampliar el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc. (Fuente: VNA)





De acuerdo con el titular legislativo, todas las obras deben estar al servicio de la población y garantizar sus derechos e intereses legítimos. Las zonas de reasentamiento necesitan completarse primero, asegurando que quienes cedan sus tierras para los proyectos dispongan de viviendas estables en condiciones iguales o mejores que las anteriores, exigió.



El presidente de la Asamblea Nacional pidió reforzar la disciplina y la responsabilidad de los dirigentes, vinculando sus deberes con cada proyecto, obra y tarea concreta. Asimismo, instó al Gobierno a seguir impulsando con determinación la ejecución de las obras y los proyectos destinados a la Cumbre del APEC 2027.



Los asuntos que competen a la provincia serán resueltos de forma proactiva por las autoridades locales, mientras que los que correspondan al Ministerio de Construcción y a otras carteras y ramas centrales deberán recibir orientación y una respuesta oportuna, urgió.



La Asamblea Nacional ha aprobado los mecanismos necesarios, el Gobierno ha dado instrucciones y la población ha mostrado su apoyo. Ahora, lo que queda es actuar y asumir responsabilidades, dijo.



El éxito de las obras destinadas a la Cumbre del APEC 2027 debe reflejar tres aspectos: la capacidad de liderazgo, gestión e implementación de la provincia de An Giang y la zona especial de Phu Quoc; la creación de un sistema de infraestructuras moderno, integrado, gestionado y utilizado de forma eficiente y sostenible tras el evento global; y la imagen y la posición de Vietnam ante la comunidad internacional, recomendó.



Con la firme voluntad política y la acción decidida de todo el sistema político, el líder expresó su confianza en que las obras estarán terminadas a tiempo, para que en noviembre de 2027 se pueda presentar con orgullo ante la comunidad internacional el mensaje: «Phu Quoc y Vietnam están dispuestos».



A su vez, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc afirmó que el Gobierno seguirá instruyendo a los Ministerios, ramas y localidades para resolver oportunamente las dificultades y los obstáculos, sin afectar al calendario ni a la calidad de los proyectos. Asimismo, garantizará la máxima seguridad durante la construcción, así como en la explotación y el uso de las obras destinadas a la Cumbre del APEC 2027, comentó.



En el mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, inspeccionó una serie de obras y proyectos clave destinados a la Cumbre del APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang.



Entre ellos figuran el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, el de la carretera provincial DT.975 y el de primer tramo de la línea de metro, así como los de la Avenida de APEC y del Centro de Convenciones y Exhibiciones del APEC./.