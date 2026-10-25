Provincia de Ca Mau refuerza las medidas contra la pesca ilegal

Ca Mau, Vietnam (VNA)- Consciente de la importancia de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la Guardia Fronteriza de Ganh Hao, perteneciente a las fuerzas de guardia fronteriza de la provincia de Ca Mau, está aplicando de manera sincronizada y decidida diversas medidas en los últimos tiempos.



Mediante la renovación de las labores de información y divulgación, el impulso de la aplicación de las tecnologías digitales, las fuerzas de guardia fronteriza no solo ayudan a los pescadores a cumplir la ley, sino que también contribuyen a cambiar profundamente la percepción de la población, como contribución al esfuerzo nacional para levantar la «tarjeta amarilla» impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas del país.



*Promover fuertemente las tareas de divulgación vinculadas con la transformación digital



Ante la urgente necesidad de combatir la pesca IUU, la Guardia Fronteriza de Ganh Hao considera la labor de información y divulgación como una herramienta clave para cambiar desde la raíz la percepción de los propietarios de embarcaciones, los capitanes y los pescadores.



El teniente coronel Pham Thanh Nhan, comisario político de la Guardia Fronteriza de Ganh Hao, señaló que, además de los métodos tradicionales, la unidad está intensificando el uso de plataformas digitales, como grupos de Zalo, vídeos cortos y códigos QR, para transmitir rápidamente a los pescadores las normas legales sobre ese combate.



Los contenidos se centran en los procedimientos de declaración de salida y entrada al puerto, el funcionamiento de los dispositivos de seguimiento de buques (VMS) y las advertencias sobre conductas infractoras, con el fin de facilitar el acceso y la comprensión de la información y garantizar el cumplimiento de las normas, comunicó.



Además, se ha mantenido un control riguroso de los barcos pesqueros en la desembocadura. El mayor Phan Minh Vuong, jefe del puesto de control fronterizo de Ganh Hao, subrayó que la entidad dedica personal de guardia las 24 horas de todos los días para inspeccionar y cotejar la documentación, así como abordar los procesamientos de salida y entrada al puerto, garantizando la fluidez de las operaciones y evitando congestiones de embarcaciones.

Embarcaciones de pescadores anclan en la Estación de Control de la Guardia Fronteriza de Ganh Hao para completar los trámites de entrada y salida del puerto. (Foto: VNA)





Una de las medidas prioritarias es la aplicación del software de control electrónico de entradas y salidas de puerto eCDT, entre otros aspectos, compartió.



Mientras tanto, To Hoai Phuong, director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de Ca Mau, señaló que la localidad orienta el desarrollo acuático hacia la modernización, impulsa la aplicación de tecnologías digitales, mejora la infraestructura de los puertos pesqueros y refuerza la interoperabilidad de los datos y la capacidad de hacer cumplir la ley.



Asimismo, la localidad se centra en proteger y restaurar los recursos acuáticos, desarrollar modelos de cogestión, organizar las actividades de explotación de forma racional y facilitar la transición hacia otros medios de vida para los habitantes de las zonas sometidas a una intensa presión pesquera, precisó.



De acuerdo con To Hoai Phuong, levantar la «tarjeta amarilla» debe ir acompañado de una renovación de los métodos de gestión y organización de la producción. Las actividades de explotación deben cumplir la ley y garantizar la transparencia sobre el origen de los productos, al tiempo que se aseguran medios de vida sostenibles para los pescadores, argumentó.



La provincia de Ca Mau seguirá coordinándose con los Ministerios, ramas centrales y otras localidades para aplicar de manera plena y efectiva los requisitos de lucha contra la pesca IUU, puntualizó./.