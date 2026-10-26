Primer ministro de Vietnam preside ceremonia de bienvenida a su homólogo polaco

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió esta mañana la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo polaco, Donald Tusk, quien realiza una visita oficial a Vietnam del 24 al 26 del presente mes.



Esta es la primera visita de Donald Tusk a Vietnam en 16 años, desde la que realizó en 2010 durante su primer mandato como primer ministro de Polonia. La visita tiene lugar en un contexto de buenas relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética entre ambos países.



Tras la ceremonia de bienvenida, los dos dirigentes mantuvieron una reunión a puertas cerradas antes de encabezar las conversaciones oficiales para evaluar los resultados de la cooperación bilateral y definir las orientaciones para el próximo período.



Vietnam y Polonia establecieron relaciones diplomáticas el 4 de febrero de 1950. Durante más de 75 años, la amistad bilateral se ha desarrollado en los ámbitos político, económico, cultural, científico y educativo, entre otros. El pueblo vietnamita valora profundamente el apoyo y la valiosa ayuda del Gobierno y el pueblo polacos a la lucha por la liberación nacional y al actual proceso de construcción y desarrollo del país.



Vietnam y Polonia son actualmente los principales socios comerciales del otro en sus respectivas regiones de Europa Central y Oriental y el Sudeste Asiático. El comercio bilateral alcanzó cerca de 2,3 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un aumento del 19% respecto al mismo período de 2025.



Además del comercio y la inversión tradicionales, ambos países buscan ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, tecnologías medioambientales y desarrollo sostenible.



Una niña da la bienvenida al primer ministro polaco, Donald Tusk. (Foto: VNA)



Las perspectivas de cooperación también se ven favorecidas por el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), en vigor desde el 1 de agosto de 2020, que ha ampliado las oportunidades comerciales y empresariales entre ambos países. Polonia ratificó el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA) en noviembre de 2025.

De cara al futuro, ambas partes trabajan para impulsar su implementación, facilitando inversiones bilaterales más seguras, eficaces y favorables. La cooperación en defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación y formación, agricultura, turismo y trabajo también avanza positivamente.



Sobre la base de la amistad tradicional, la confianza política y las complementariedades económicas, las relaciones entre Vietnam y Polonia cuentan con amplias perspectivas de desarrollo. La visita del primer ministro polaco reviste especial importancia y ofrece condiciones favorables para elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel, tras más de 75 años de relaciones diplomáticas. Asimismo, refleja la importancia que Varsovia concede a Vietnam, uno de sus socios prioritarios en la región del Indo-Pacífico y un socio clave dentro de la ASEAN.



La visita también brinda una oportunidad para impulsar una cooperación económica, comercial y de inversión más sustancial, mejorar el acceso a los mercados y eliminar barreras comerciales. Ambos países podrán ampliar sus vínculos en sectores de alto valor añadido, como las tecnologías digitales, las energías verdes, la tecnología cuántica y la formación de recursos humanos altamente cualificados, reforzando así la complementariedad, los vínculos empresariales y el desarrollo sostenible de la cooperación económica y científico-técnica bilateral./.