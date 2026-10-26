Vietnam logra avances en materia de ciencia, tecnología e innovación en 2026

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de Hanoi, ha lanzado la campaña "Trabajamos por un mundo más limpio" para 2026 bajo el lema "De platos limpios a ciudades limpias", con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y la generación de residuos en origen, promover la clasificación de desechos y la recuperación de recursos, así como fomentar la producción y el consumo responsables.