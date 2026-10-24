Ciudad Ho Chi Minh impulsa digitalización para preservar su patrimonio cultural

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Las tecnologías digitales amplían las posibilidades de conservar, investigar y divulgar el patrimonio cultural mediante modelos tridimensionales (3D) de objetos y espacios de visita virtual.

Sin embargo, para que el patrimonio digital llegue realmente al público, la digitalización de los objetos es solo el primer paso.

Los museos y las localidades deben abordar de manera coordinada el almacenamiento de datos, la estandarización de la información, la elaboración de contenidos y la asignación de personal para su funcionamiento.

La experiencia de Ciudad Ho Chi Minh demuestra que la eficacia de la transformación digital debe evaluarse en función de su capacidad para preservar los valores originales y del grado de aprovechamiento y uso de los datos generados.

Mientras tanto, la experiencia del Museo de las Mujeres del Sur de Vietnam muestra que la institución ha digitalizado 1.113 objetos, pero el público solo puede acceder a 113 de ellos, ya que se espera la ampliación del sistema de exposición, cuya finalización está prevista para 2027.

Visitantes escanean códigos QR para disfrutar de la experiencia digitalizada en una exposición. (Fuente: VNA)

Además, la falta de personal especializado en tecnologías de la información y las dificultades de almacenamiento obstaculizan la gestión y actualización de los datos digitalizados.

A nivel local, el barrio de Tan Dinh prevé digitalizar la pagoda Ngoc Hoang, reconocida como monumento arquitectónico y artístico de categoría nacional, así como tres sitios patrimoniales de categoría municipal, en el marco de su orientación hacia la construcción de un “barrio digital y zonas residenciales digitales”.

Sin embargo, ante las dificultades para definir los procedimientos y parámetros técnicos, las autoridades locales han solicitado orientaciones específicas al Departamento de Cultura y Deportes para garantizar la creación de datos precisos desde el principio.

Para evitar que la fragmentación de los datos dificulte su intercambio, el Departamento de Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, está orientando la creación de un sistema de datos compartido que conecte cinco ámbitos: monumentos, museos, objetos patrimoniales, patrimonio cultural inmaterial y patrimonio documental.

Este sistema aprovechará los expedientes existentes e incorporará los resultados de los inventarios, planos, fotografías, documentales y modelos 3D para facilitar la gestión, la investigación y la divulgación en línea.

Nguyen Minh Nhut, subjefe del Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, considera que la digitalización del patrimonio constituye una nueva modalidad de conservación que exige garantizar estándares tanto para los datos como para la tecnología.

Los datos deben proceder de fuentes legítimas, crearse correctamente desde el inicio, ser completos y coherentes, y permitir su uso compartido. Asimismo, los planes de implementación en cada museo y sitio patrimonial deben adaptarse a las características de los objetos, los recursos financieros y la disponibilidad de personal.

En el Museo de los Vestigios de la Guerra, los datos digitales han permitido estandarizar 130 páginas de fichas descriptivas, integrar un sistema automatizado de control de entradas, implantar un sistema de audioguías en diez idiomas con 119 puntos de contenido y realizar escaneos 3D de objetos.

Además de las propuestas de procedimientos que abarcan desde la creación de materiales digitales y el desarrollo de experiencias hasta la explotación creativa en el ámbito de las artes plásticas, también se plantea combinar tecnologías inmersivas e inteligencia artificial (IA).

No obstante, ello exige transparencia sobre el origen de la información y garantizar la función de verificación de los especialistas. La implementación coordinada de todas las etapas, desde la creación de datos fiables hasta su almacenamiento, conexión y gestión operativa, permitirá que las versiones digitales protejan los objetos originales y, al mismo tiempo, acerquen los valores patrimoniales al público./.