Cultura-Deporte

Hanoi acogerá primer Festival Mundial de Aldeas Artesanales 2026

El festival reunirá del 13 al 16 de noviembre a delegados de más de 50 países para promover la artesanía tradicional, la cooperación y el turismo.

Los productos de laca de la aldea artesanal de Ha Thai —situada en la comuna de Duyen Ha, distrito de Thuong Tin— se exportan a mercados de Europa, Japón y Corea del Sur. (Foto: VNA)
Los productos de laca de la aldea artesanal de Ha Thai —situada en la comuna de Duyen Ha, distrito de Thuong Tin— se exportan a mercados de Europa, Japón y Corea del Sur. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer Festival Mundial para la Conservación y el Desarrollo de las Aldeas Artesanales 2026 tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en la Ciudadela Imperial de Thang Long (Hanoi), con la participación de aproximadamente 200 delegados internacionales provenientes de más de 50 países y territorios.

Crear un espacio de convergencia de la quintaesencia de los pueblos artesanales

El evento busca rendir homenaje a los artesanos y trabajadores cualificados, preservar y promover los valores culturales tradicionales, reforzar la conectividad entre esas aldeas artesanales, ampliar las oportunidades de cooperación, atraer inversiones y vincular el desarrollo económico de dichos pueblos con las exportaciones y el turismo. Con ello, Hanoi aspira a consolidar su posición como uno de los centros de artesanía de referencia en la región y el mundo.

El subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, Nguyen Dinh Hoa, señaló que el Comité Organizador reservará un espacio específico para presentar productos destacados de los principales pueblos artesanos de la capital y habilitarán una serie de pabellones para promocionar sus productos y facilitar el acceso a los mercados.

Los cuatro pueblos artesanos de Bat Trang, Van Phuc, Son Dong y Chuyen My, reconocidos como miembros del Consejo Mundial de Artesanía, dispondrán de espacios para la exposición, demostración y elaboración de productos, comunicó.

Además de las actividades principales, el festival incluirá visitas, experiencias y acciones de promoción del turismo en los pueblos artesanos de Hanoi, concretamente en Chuyen My y Van Phuc. Asimismo, se celebrará una conferencia para promover las inversiones en productos de los oficios rurales en el Centro de Excelencia de la Artesanía Vietnamita, ubicado en Bat Trang.

En el marco del acontecimiento, también se llevarán a cabo actividades para fomentar la conexión entre el diseño y la creatividad, así como el intercambio entre artesanos y diseñadores a través del Concurso de Productos Artesanales de Asia-Pacífico.

También se organizarán encuentros culturales y actividades de promoción de la moda artesanal de Vietnam y otros países./.

VNA
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