Ciudad Ho Chi Minh convertirá vehículos de funcionarios a energías limpias antes de 2030

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Antes del 1 de enero de 2030, todos los automóviles, motocicletas y ciclomotores pertenecientes a organismos públicos y a sus funcionarios y empleados públicos que circulen por Ciudad Ho Chi Minh deberán utilizar energías limpias, salvo los vehículos de uso especializado.



El anuncio se realizó hoy durante la ceremonia de lanzamiento de una iniciativa para promover el transporte sostenible, organizada por el Departamento de Construcción en coordinación con Honda Vietnam.



Según Bui Hoa An, subdirector del Departamento de Construcción municipal, la ciudad cuenta actualmente con unos 12,82 millones de vehículos, de los cuales las motocicletas representan el 90%. Las emisiones del transporte ejercen una fuerte presión sobre la calidad del aire urbano y contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero.



La transición hacia vehículos que utilicen energías limpias no solo ayudará a reducir las emisiones, las partículas finas y el ruido, sino que también permitirá a los ciudadanos ahorrar en combustible y mantenimiento, enfatizó.





Honda Vietnam realiza pruebas de emisiones de escape de motocicletas para el público durante el evento. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh está impulsando la transición energética verde, el desarrollo de infraestructuras de transporte sostenible y el control de las emisiones de los vehículos, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2045.



Para garantizar una transición eficaz y limitar sus repercusiones en la economía y la vida cotidiana de la población, la ciudad aplica el principio de “infraestructuras primero, políticas después y bienestar social en paralelo”.



En este marco, los funcionarios y empleados públicos deben dar ejemplo y encabezar el proceso, al tiempo que reciben apoyo mediante el desarrollo de infraestructuras de recarga y estacionamiento, incentivos financieros y programas de acompañamiento de los fabricantes.



Durante el acto, Honda Vietnam entregó las primeras motocicletas eléctricas a funcionarios y empleados del Departamento de Construcción que se habían registrado para adquirirlas a través de un programa de incentivos.



La empresa también ofreció asesoramiento y apoyo para el cambio de vehículos y puso en marcha un programa piloto de inspección de emisiones de motocicletas.



Estas iniciativas buscan fomentar el uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente y sensibilizar a la población sobre la necesidad de reducir las emisiones del sector del transporte./.