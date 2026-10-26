Nghe An prioriza atracción de proyectos de IED de alta calidad

Hanoi (VNA) - De ser considerada una provincia rezagada en la captación de inversiones, la provincia centrovietnamita de Nghe An ha logrado avanzar hasta situarse entre las principales localidades del país en la atracción de inversión extranjera directa (IED).

En los primeros nueve meses de 2026, la provincia captó inversiones por más de 108,2 billones de dongs (4,15 mil millones de dólares), de los cuales unos 2,49 mil millones de dólares correspondieron a IED, lo que la situó en el sexto lugar del país.

En 2025, Nghe An autorizó 25 nuevos proyectos de IED y aprobó ajustes de capital para otros 20, con un volumen total de inversión nueva y adicional superior a los mil millones de dólares. La entrada en funcionamiento de numerosos proyectos en la Zona Económica del Sudeste de Nghe An ha contribuido a aumentar las exportaciones y los ingresos presupuestarios, así como a generar empleo.

En 2026, la provincia ha atraído proyectos de gran envergadura, entre los que destaca la central termoeléctrica de gas natural licuado (GNL) de Quynh Lap, con una inversión cercana a los 2,2 mil millones de dólares. El proyecto está a cargo de un consorcio integrado por la Corporación de Electricidad y Petróleo de Vietnam (PV Power), el grupo surcoreano SK y la empresa de responsabilidad limitada Mía đường Nghệ An (NASU).

Los sectores de industria y construcción representan el 34,05 % de la estructura económica provincial, lo que refleja la consolidación del proceso de industrialización y modernización. La industria manufacturera y las empresas con capital extranjero desempeñan un papel cada vez más importante en la ampliación de la capacidad productiva, la mejora tecnológica, la formación de nuevas cadenas de valor y el fortalecimiento de la competitividad económica. La economía de Nghe An ocupa el puesto 14 entre las 34 provincias y ciudades del país.

A finales de 2025, las autoridades provinciales aprobaron un plan para simplificar los procedimientos administrativos bajo la gestión de la Autoridad de la Zona Económica del Sudeste de Nghe An. En particular, el tiempo de tramitación de los procedimientos relacionados con la construcción se redujo aproximadamente un 40 %.

Para el período 2026-2030, Nghe An se ha fijado el objetivo de captar entre seis y ocho mil millones de dólares en IED. La provincia prevé que el 70% del capital total proceda de economías desarrolladas con fortalezas en tecnología, recursos financieros y gestión moderna. Entre los sectores prioritarios figuran la electrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), los macrodatos, la computación en la nube, la biotecnología, la agricultura de alta tecnología, las energías verdes y la logística moderna.

Vo Trong Hai, presidente del Comité Popular provincial de Nghe An, afirmó que las autoridades se comprometen a construir una administración proactiva, orientada a la acción y al servicio, así como a crear un entorno de inversión transparente, estable y favorable.

La provincia acompañará a las empresas durante todo el ciclo de sus proyectos, desde la evaluación de oportunidades y la tramitación administrativa hasta la ejecución, las operaciones y la ampliación de las inversiones.

De este modo, Nghe An busca pasar de una estrategia de captación de inversiones basada en la cantidad a otra centrada en la calidad, dando prioridad a proyectos de IED de alto valor añadido./.