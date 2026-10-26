Da Nang, hacia un destino turístico verde de categoría mundial

Da Nang (VNA) - Como uno de los motores clave de la economía local y un importante contribuyente al Producto Interno Bruto regional, el turismo de la ciudad centrovietnamita de Da Nang desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico y la transición ecológica. Gracias a su riqueza natural y cultural, que abarca playas, zonas urbanas, patrimonio histórico, pueblos artesanales y ecosistemas de montaña, la urbe cuenta con un gran potencial para desarrollar experiencias turísticas diferenciadas y consolidarse como un destino verde de referencia internacional.



Impulsar la transición ecológica del turismo



Tras la fusión administrativa, Da Nang dispone de un territorio más amplio y de nuevas oportunidades para integrar sus recursos naturales, culturales y económicos. Este crecimiento también plantea el reto de proteger el medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.



El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, en colaboración con otros organismos, ha puesto en marcha diversas iniciativas para preservar el entorno turístico. Entre ellas figuran la separación de residuos por su origen, la recogida de basura en la península de Son Tra, Cu Lao Cham y las playas, así como campañas como "Limpiemos Son Tra", "Limpiemos Da Nang", las jornadas de limpieza del litoral y las iniciativas de intercambio de residuos por plantas.



En agosto de 2026, la ciudad presentó los Criterios para Alojamientos Turísticos Verdes de Da Nang, un marco que orienta a los establecimientos hacia un uso más eficiente de la energía y los recursos, y una menor generación de residuos.



Las empresas turísticas también apuestan por experiencias vinculadas a la naturaleza. El crucero Aphrodite, la lancha rápida An Di y Son Tra Marina ofrecen propuestas relacionadas con el mar y los paisajes naturales, mientras que Go Green Da Nang promueve alternativas de movilidad sostenible. Estas iniciativas enriquecen la oferta turística y fomentan hábitos más respetuosos con el medio ambiente.



Según Nguyen Thi Hoai An, subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, las empresas pueden avanzar hacia la sostenibilidad mediante medidas sencillas y adaptadas a sus posibilidades, como ahorrar electricidad y agua o reducir los plásticos de un solo uso. Con más de 2.400 establecimientos de alojamiento y 67.000 habitaciones, Da Nang tiene un amplio margen para optimizar el consumo de recursos, mejorar la calidad de los servicios y reforzar su competitividad.



Paralelamente, la ciudad promueve una mayor colaboración entre agencias de viajes, empresas de transporte, destinos ecológicos y comunidades locales. La incorporación de productos "Cada comuna, Un producto" (OCOP), especialidades gastronómicas y tradiciones locales a los itinerarios contribuye a ampliar el turismo comunitario y de naturaleza en las zonas rurales, costeras e insulares.

Demostración de tejido de brocado en un establecimiento de servicios turísticos en la ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Hacia un desarrollo turístico sostenible



La Resolución N.º 26-NQ/TW del Buró Político, aprobada el 22 de agosto de 2026, establece una orientación para desarrollar el turismo vietnamita como un sector de alta calidad, inteligente, ecológico, innovador y estrechamente vinculado a la identidad cultural. Como uno de los tres principales polos de crecimiento turístico del país, Da Nang sitúa la transición ecológica en el centro de su estrategia para mejorar la competitividad.



Durante los primeros nueve meses de 2026, los establecimientos de alojamiento recibieron 15,86 millones de visitantes, un 26,4% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 7,73 millones fueron turistas internacionales, lo que supone un aumento del 28,7%. Los ingresos por alojamiento, restauración y servicios de viajes alcanzaron aproximadamente 2.200 millones de dólares, un 25,42% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras reflejan la importancia del turismo y los servicios para la economía local.



Según Vu Quang Dung, subdirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Da Nang debe gestionar cuidadosamente la capacidad de carga turística de espacios ecológicamente sensibles, como Son Tra y Cu Lao Cham, así como de enclaves patrimoniales como Hoi An y My Son. El objetivo es evitar que el crecimiento del número de visitantes comprometa la conservación ambiental. También propone ampliar el ecoturismo y el turismo rural hacia el oeste, aplicar tecnologías digitales a la gestión de recursos y residuos, mejorar la eficiencia energética y establecer criterios verdes para los distintos servicios turísticos.



Asimismo, resulta necesario incentivar a las empresas que lideran la reducción de emisiones y avanzan hacia las cero emisiones netas, junto con inversiones en el tratamiento de residuos y aguas residuales y la conservación del patrimonio y los paisajes naturales.



Con una estrategia que integra la gestión, las operaciones y la experiencia del visitante, Da Nang aspira a convertir la sostenibilidad ambiental en una ventaja competitiva duradera. De este modo, busca consolidar una marca turística verde y de alta calidad, capaz de proyectar la ciudad en el panorama turístico internacional./.