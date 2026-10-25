Arrozales en terrazas en Phu Tho atraen a turistas durante la temporada de cosecha

Phu Tho, Vietnam (VNA) – La comuna de Thuong Coc, en la provincia vietnamita de Phu Tho, celebró hoy el Festival de los Arrozales en Terrazas 2026, que atrajo a miles de residentes y visitantes.



El evento busca poner en valor el paisaje de la temporada de cosecha, preservar la identidad cultural de la etnia Muong y promover el potencial turístico local.



En la ceremonia inaugural, Bui Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular de Thuong Coc, destacó que el festival no solo contribuye a conservar el patrimonio paisajístico y rendir homenaje a las generaciones anteriores que trabajaron para crear los arrozales en terrazas, sino que también refleja la orientación de la localidad hacia un modelo de desarrollo turístico vinculado a la preservación del patrimonio. Con ello, Thuong Coc aspira a convertirse en un destino auténtico, seguro y acogedor, al tiempo que mejora los medios de vida de sus habitantes, precisó.



Durante la temporada de cosecha, los arrozales dorados que serpentean por las laderas, en armonía con las montañas, los bosques y las tradiciones culturales de la etnia Muong, ofrecen un paisaje que cautiva a los visitantes.



Nguyen Thu Trang, una turista procedente de Quang Ninh, afirmó que ella y sus amigos quedaron impresionados por la belleza natural de la zona, el aire fresco y las extensiones de arroz maduro que cubren las colinas. La visita les permitió tomar fotografías, disfrutar de la naturaleza y compartir la belleza del lugar con sus familiares y amigos.



Uno de los actos centrales del festival es la Ceremonia del Arroz Nuevo, también conocida como procesión del espíritu del arroz. Este ritual expresa el agradecimiento a la naturaleza, los antepasados y las fuerzas espirituales a las que se atribuye la protección de las cosechas, y simboliza los deseos de prosperidad y paz. Vestidos con trajes tradicionales, representantes, artesanos y habitantes locales participan en la procesión alrededor de la colina de Mam Xoi, acompañada de interpretaciones de sac bua, una forma de música tradicional, y de instrumentos autóctonos.



Además de los rituales, el festival incluye diversas actividades culturales y deportivas, como competiciones de danh mang-un juego tradicional-, tira y afloja, interpretaciones de las canciones tradicionales Thuong rang y Bo meeng, actuaciones de sac bua y espectáculos de música y danza. Estas actividades contribuyen a preservar y transmitir el patrimonio cultural de la comunidad Muong, además de fomentar el intercambio entre residentes y visitantes.



El programa también incluye una zona de exposición de productos certificados por el programa “Cada comuna, un producto” (OCOP) y de productos agrícolas locales. Esta iniciativa ayuda a promocionar los productos característicos de la zona, ampliar sus mercados y generar nuevas oportunidades económicas para los habitantes.



Al combinar los paisajes de los arrozales en terrazas con experiencias en la naturaleza y actividades culturales, Thuong Coc busca aprovechar su potencial de turismo ecológico y comunitario para impulsar un desarrollo sostenible. /.

VNA