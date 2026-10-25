Efectúan en Tuyen Quang Feria Comercial Internacional Vietnam-China

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) – La Feria Comercial Internacional Vietnam-China 2026 se inauguró el 24 de octubre en la provincia vietnamita de Tuyen Quang, con el objetivo de impulsar el comercio bilateral, ampliar los mercados y fortalecer la cooperación empresarial entre ambos países.



El evento, que forma parte del programa nacional de promoción comercial, permanecerá abierto al público hasta el 30 de octubre.



La edición de este año reúne 300 puestos en una superficie de 10 mil metros cuadrados, de los cuales 250 corresponden a expositores vietnamitas y 50 a empresas chinas. La oferta abarca una amplia variedad de productos, entre ellos productos agrícolas, alimentos, hierbas medicinales, bienes de consumo, maquinaria, equipos y artesanías.



En su discurso inaugural, Nguyen Manh Tuan, vicepresidente permanente del Comité Popular de Tuyen Quang, destacó que la feria ofrece a la provincia una oportunidad para aprovechar sus ventajas en el comercio fronterizo, incrementar el valor de sus productos emblemáticos -incluidos los del programa “Una comuna, un producto” (OCOP)-, así como de sus productos agrícolas y manufacturas rurales destacadas. Asimismo, el evento contribuye a estrechar los vínculos comerciales y turísticos con diversas localidades chinas.



El programa incluye reuniones de trabajo entre las autoridades comerciales de Tuyen Quang y representantes de los organismos comerciales de la prefectura autónoma de Wenshan, de las etnias zhuang y miao, y de la ciudad de Baise, en China. También contempla encuentros empresariales y visitas a proyectos e instalaciones comerciales y turísticas en distintos pasos fronterizos y mercados.



La feria se celebra en paralelo a la 12.ª edición del Festival de la Flor de Alforfón de Tuyen Quang, combinando la promoción comercial con la difusión de la cultura y el turismo de la región fronteriza. Esta iniciativa abre nuevas oportunidades de cooperación y ofrece a los visitantes una experiencia más diversa./.



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