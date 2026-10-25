Ciudad de Hue acelera la restauración de los monumentos de la dinastía Nguyen

Hue, Vietnam (VNA) – La ciudad centrovietnamita de Hue está acelerando los trabajos de restauración de importantes monumentos históricos de la dinastía Nguyen (1802-1945), varios de los cuales estarán terminados antes de lo previsto.



A finales de 2024, el Centro de Conservación de Monumentos de Hue puso en marcha un proyecto de conservación y restauración de la Explanada de Nam Giao, con una inversión superior a los 1,55 millones de dólares.



Phung Van Hoang, director de la Junta de Gestión de Proyectos de Monumentos de Hue, dependiente del centro, señaló que se prevé que las obras concluyan a finales de octubre o principios de noviembre de 2026, unos siete meses antes de lo previsto inicialmente.



Construida en 1806, durante el reinado del emperador Gia Long, al sur de la Ciudadela de Hue, la explanada era el lugar donde los emperadores de la dinastía Nguyen celebraban ceremonias rituales en honor al Cielo. Es el único altar dedicado al Cielo que se conserva en Vietnam en un estado relativamente intacto.



Paralelamente, avanzan a buen ritmo los trabajos de restauración del Palacio Can Chanh y de Thai Mieu, el templo ancestral de la dinastía Nguyen, ambos situados dentro de la Ciudadela Imperial de Hue.

Visitantes en el sitio histórico de Dan Nam Giao, ciudad de Hue. (Foto: VNA)

Construido en 1804, durante el reinado de Gia Long, el Palacio Can Chanh era el lugar donde se celebraban audiencias imperiales, se recibía a delegaciones diplomáticas extranjeras y se organizaban banquetes de la corte. El palacio fue destruido en 1947 y, en la actualidad, solo se conservan sus cimientos.



El proyecto de restauración, con una inversión de aproximadamente 7,75 millones de dólares, comenzó en 2025 y tenía previsto prolongarse hasta 2029. Sin embargo, se espera que las obras concluyan en noviembre de 2027, más de un año antes de la fecha límite inicial, fijada para abril de 2029.



Por su parte, la primera fase del proyecto de conservación y restauración del complejo de Thai Mieu comenzó en octubre de 2024, con una inversión de aproximadamente 2,02 millones de dólares. Esta etapa, cuya finalización estaba prevista inicialmente para 2028, incluye la restauración de puertas, muros, cimientos y otras estructuras del recinto.



La Junta de Gestión de Proyectos de Monumentos de Hue indicó que se prevé que esta fase concluya a finales de diciembre de 2026, unos 20 meses antes del plazo establecido. La restauración de la estructura principal de Thai Mieu está prevista para el primer trimestre de 2027, con una inversión superior a 8,53 millones de dólares y un plazo de ejecución que se extenderá hasta 2031.



Situado en el extremo sureste de la Ciudadela Imperial de Hue, Thai Mieu fue construido en 1804, durante el reinado de Gia Long, para albergar importantes ceremonias de la corte. El templo fue destruido en 1947 y solo se conservaron algunos cimientos y estructuras auxiliares.



Hue ha destinado cerca de 186 millones de dólares a la restauración y el embellecimiento de más de 200 estructuras patrimoniales, la mayoría de ellas situadas dentro del Conjunto de Monumentos de Hue.



Para el periodo 2026-2030, la ciudad prevé ejecutar 27 proyectos de conservación, restauración y rehabilitación de sitios patrimoniales, con una inversión total estimada superior a 61,63 millones de dólares. /.