Ninh Binh acoge Festival de Intercambio Cultural Budista Vietnam-Japón 2026

Ninh Binh (VNA) – Cerca de 1.000 monjes, monjas y fieles budistas, junto con visitantes japoneses, se dieron cita los días 24 y 25 de octubre en el complejo turístico nacional de Tam Chuc, en la provincia septentrional de Ninh Binh, con motivo del Festival de Intercambio Cultural Budista Vietnam-Japón 2026, celebrado bajo el lema “Oraciones sin fronteras”.



Bajo el lema “Oraciones sin fronteras”, el festival, de carácter bienal, está organizado conjuntamente por la Sangha Budista de Vietnam (SBV), la Sangha Budista provincial y la pagoda de Tam Chuc. En su tercera edición celebrada en Vietnam, el evento ofreció ceremonias religiosas tradicionales y actuaciones culturales de ambos países.



El venerable Thich Minh Quang, subjefe de la Oficina del Comité Central de la VBS y abad adjunto de la pagoda de Tam Chuc, expresó su satisfacción por que el recinto acogiera el evento.



Los participantes asistieron a rituales religiosos tradicionales de Japón, entre ellos una gran ceremonia de fuego al aire libre, conocida como Goma, que los practicantes de Shugendo celebran para orar por la paz mundial y el bienestar de todos.



Según el venerable Sekiguchi, del templo Keifukuji y jefe de la delegación japonesa de la Sociedad Budista de Saitama, la ceremonia del fuego fue uno de los principales atractivos del festival. Esta antigua práctica, vinculada a las enseñanzas del Shugendo, combina elementos del budismo indio, el budismo esotérico y el taoísmo chino. Tradicionalmente, la realizan al aire libre ascetas que practican en las montañas, por lo que se trata de un ritual poco habitual tanto en Japón como en otros países.

El venerable Sekiguchi, del templo Keifukuji y jefe de la delegación japonesa de la Sociedad Budista de Saitama, dirige un ritual de oración por el bienestar de los budistas. (Foto: VNA)





Durante la ceremonia, los participantes encomiendan simbólicamente a las llamas sus oraciones por la salud, la eliminación de las desgracias y el cumplimiento de sus deseos. Al término del ritual, los asistentes también pueden participar en una ceremonia de caminata sobre el fuego.



El ritual, denominado Saito Ogomaku, es una práctica del budismo esotérico japonés destinada a ayudar a superar las dificultades y alcanzar las aspiraciones personales. El fuego simboliza la energía vital del sol, cuyo poder se invoca para alejar las desgracias y las enfermedades.



Otro de los momentos destacados fue la ceremonia de ofrenda de flores, inspirada en la tradición budista de esparcir flores para honrar y dar la bienvenida al Buda y a los bodhisattvas. Este ritual simboliza la purificación del espacio ceremonial mediante la fragancia de las flores, que también se considera un medio para ahuyentar a los espíritus malignos y recibir al Buda.



Nguyen Xuan Trung, director de la empresa de Turismo y Servicios Tam Chuc, señaló que la celebración del festival ofrece a los habitantes de Ninh Binh y a los visitantes nacionales e internacionales la oportunidad de conocer mejor la cultura tradicional japonesa a través de diversas actuaciones y actividades culturales.



Asimismo, el evento contribuyó a difundir las costumbres y los atractivos turísticos de Japón, al tiempo que promovió Tam Chuc y otros destinos espirituales y culturales de Ninh Binh entre la comunidad japonesa residente en Vietnam./.