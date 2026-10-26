Gobierno vietnamita aprueba programa para atraer talentos en sectores clave

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Resolución N.º 336/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para ejecutar la Conclusión N.º 105-KL/TW, emitida el 15 de octubre de 2026 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, sobre la atracción y el aprovechamiento del talento en sectores y ámbitos clave para impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.
En virtud del programa, el Gobierno encarga al Ministerio del Interior elaborar un marco nacional de criterios sobre el talento con un enfoque abierto y flexible, que incluya requisitos generales y específicos según los grupos destinatarios, los sectores y los tipos de tareas.
La cartera también deberá revisar y perfeccionar las normativas sobre atracción, aprovechamiento y remuneración del talento, así como las políticas salariales, de vivienda y terreno y de descentralización de competencias, con prioridad para las zonas montañosas, fronterizas e insulares.
Asimismo, el Ministerio del Interior será responsable de crear y gestionar de forma unificada la Base Nacional de Datos sobre el Talento, el Sistema Nacional de Indicadores sobre el Talento y el Portal Nacional de Información sobre el Talento.
Además, deberá perfeccionar los mecanismos de gestión de riesgos, evaluación y protección de quienes desempeñen tareas innovadoras y creativas en favor del interés común, establecer mecanismos de reconocimiento al talento y simplificar los trámites administrativos para los talentos internacionales y sus familiares.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología dirigirá la identificación y actualización de la lista de sectores y ámbitos clave, tareas estratégicas, programas, proyectos prioritarios y grandes desafíos nacionales que requieran atraer talento.
Igualmente, desarrollará plataformas digitales para la búsqueda, conexión, previsión de necesidades y coordinación del talento, e impulsará la creación de sólidos equipos de investigación, laboratorios nacionales clave, centros de tecnologías estratégicas, centros especializados en innovación e instalaciones de computación de alto rendimiento.
Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación coordinará la elaboración del programa “El talento orienta al talento", basado en la tutoría, orientación e intercambio de conocimientos entre expertos de primer nivel y jóvenes con talento, y se encargará de detectar, seleccionar, formar y capacitar a talentos de acuerdo con los grupos destinatarios, los sectores, los ámbitos y las distintas etapas de desarrollo.
El programa prioriza la formación temprana de estudiantes con talento en sectores clave y estratégicos, así como el desarrollo de expertos, científicos, ingenieros, jóvenes directivos, empresarios y personal técnico altamente calificado que cumpla los estándares internacionales.
El Gobierno también orienta la selección y el envío de científicos destacados y jóvenes talentos a universidades, institutos de investigación y grandes corporaciones tecnológicas internacionales para recibir formación y realizar investigaciones. Los resultados deberán vincularse con el desarrollo de equipos nacionales y la aplicación de conocimientos y tecnologías.
Paralelamente, se modernizarán las instituciones de educación superior, los institutos de investigación, los laboratorios y los centros de investigación e innovación para elevarlos a niveles regionales e internacionales.
En materia de financiación, el Ministerio de Finanzas encabezará la creación de un mecanismo financiero especial para atraer y aprovechar el talento, con el objetivo de destinar a esta labor un presupuesto estatal equivalente a aproximadamente el 0,1% del Producto Interno Bruto anual, dentro de los recursos asignados a ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Las administraciones locales con autonomía presupuestaria podrán aprobar niveles de gasto superiores.
El Gobierno también alienta a las empresas a invertir y cofinanciar actividades de formación, investigación e innovación en sectores y ámbitos estratégicos, de alta tecnología y de nuevas tecnologías.
El programa exige a los ministerios, organismos y localidades diversificar los mecanismos de detección, presentación de candidaturas, nominación y selección de talentos, garantizando la objetividad, la transparencia y la publicidad de los procesos.
La selección deberá basarse en las cualidades, competencias, productos, resultados y contribuciones efectivas de cada persona. Los resultados en la atracción, el aprovechamiento y el desarrollo del talento constituirán, además, uno de los criterios para evaluar la responsabilidad de los organismos, las organizaciones y sus directivos.
Por otra parte, las instituciones deberán renovar los métodos de gestión, asignación y utilización de recursos, orientándolos hacia la contratación por encargo, la asignación de tareas, la financiación global proyectos y el patrocinio condicionado a productos y resultados concretos. También se promoverá la coordinación entre centros educativos, institutos de investigación, empresas y administraciones locales.
El programa concede especial importancia a la ampliación de la cooperación internacional y a la elaboración de planes para incorporar a miembros de la comunidad vietnamita en el extranjero y expertos internacionales a las actividades de formación, asesoramiento, investigación, transferencia tecnológica y ejecución de proyectos y tareas estratégicas en Vietnam./.