Gobierno vietnamita aprueba programa para atraer talentos en sectores clave

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Resolución N.º 336/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para ejecutar la Conclusión N.º 105-KL/TW, emitida el 15 de octubre de 2026 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, sobre la atracción y el aprovechamiento del talento en sectores y ámbitos clave para impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.



En virtud del programa, el Gobierno encarga al Ministerio del Interior elaborar un marco nacional de criterios sobre el talento con un enfoque abierto y flexible, que incluya requisitos generales y específicos según los grupos destinatarios, los sectores y los tipos de tareas.

La cartera también deberá revisar y perfeccionar las normativas sobre atracción, aprovechamiento y remuneración del talento, así como las políticas salariales, de vivienda y terreno y de descentralización de competencias, con prioridad para las zonas montañosas, fronterizas e insulares.



Asimismo, el Ministerio del Interior será responsable de crear y gestionar de forma unificada la Base Nacional de Datos sobre el Talento, el Sistema Nacional de Indicadores sobre el Talento y el Portal Nacional de Información sobre el Talento.

Además, deberá perfeccionar los mecanismos de gestión de riesgos, evaluación y protección de quienes desempeñen tareas innovadoras y creativas en favor del interés común, establecer mecanismos de reconocimiento al talento y simplificar los trámites administrativos para los talentos internacionales y sus familiares.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología dirigirá la identificación y actualización de la lista de sectores y ámbitos clave, tareas estratégicas, programas, proyectos prioritarios y grandes desafíos nacionales que requieran atraer talento.



Igualmente, desarrollará plataformas digitales para la búsqueda, conexión, previsión de necesidades y coordinación del talento, e impulsará la creación de sólidos equipos de investigación, laboratorios nacionales clave, centros de tecnologías estratégicas, centros especializados en innovación e instalaciones de computación de alto rendimiento.



Con el fin de generar un nuevo impulso para el desarrollo, el Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa elabora un plan para establecer una red de expertos y científicos, tanto nacionales como internacionales. (Foto: VNA)



Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación coordinará la elaboración del programa “El talento orienta al talento", basado en la tutoría, orientación e intercambio de conocimientos entre expertos de primer nivel y jóvenes con talento, y se encargará de detectar, seleccionar, formar y capacitar a talentos de acuerdo con los grupos destinatarios, los sectores, los ámbitos y las distintas etapas de desarrollo.



El programa prioriza la formación temprana de estudiantes con talento en sectores clave y estratégicos, así como el desarrollo de expertos, científicos, ingenieros, jóvenes directivos, empresarios y personal técnico altamente calificado que cumpla los estándares internacionales.



El Gobierno también orienta la selección y el envío de científicos destacados y jóvenes talentos a universidades, institutos de investigación y grandes corporaciones tecnológicas internacionales para recibir formación y realizar investigaciones. Los resultados deberán vincularse con el desarrollo de equipos nacionales y la aplicación de conocimientos y tecnologías.



Paralelamente, se modernizarán las instituciones de educación superior, los institutos de investigación, los laboratorios y los centros de investigación e innovación para elevarlos a niveles regionales e internacionales.



En materia de financiación, el Ministerio de Finanzas encabezará la creación de un mecanismo financiero especial para atraer y aprovechar el talento, con el objetivo de destinar a esta labor un presupuesto estatal equivalente a aproximadamente el 0,1% del Producto Interno Bruto anual, dentro de los recursos asignados a ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Las administraciones locales con autonomía presupuestaria podrán aprobar niveles de gasto superiores.



El Gobierno también alienta a las empresas a invertir y cofinanciar actividades de formación, investigación e innovación en sectores y ámbitos estratégicos, de alta tecnología y de nuevas tecnologías.



El programa exige a los ministerios, organismos y localidades diversificar los mecanismos de detección, presentación de candidaturas, nominación y selección de talentos, garantizando la objetividad, la transparencia y la publicidad de los procesos.



La selección deberá basarse en las cualidades, competencias, productos, resultados y contribuciones efectivas de cada persona. Los resultados en la atracción, el aprovechamiento y el desarrollo del talento constituirán, además, uno de los criterios para evaluar la responsabilidad de los organismos, las organizaciones y sus directivos.



Por otra parte, las instituciones deberán renovar los métodos de gestión, asignación y utilización de recursos, orientándolos hacia la contratación por encargo, la asignación de tareas, la financiación global proyectos y el patrocinio condicionado a productos y resultados concretos. También se promoverá la coordinación entre centros educativos, institutos de investigación, empresas y administraciones locales.



El programa concede especial importancia a la ampliación de la cooperación internacional y a la elaboración de planes para incorporar a miembros de la comunidad vietnamita en el extranjero y expertos internacionales a las actividades de formación, asesoramiento, investigación, transferencia tecnológica y ejecución de proyectos y tareas estratégicas en Vietnam./.