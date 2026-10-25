Rescatan a una turista malasia tras caer en un agujero de 10 metros en Da Lat

Lam Dong (VNA) – Una turista malasia de 40 años fue rescatada hoy tras caer en un agujero de unos 10 metros de profundidad mientras practicaba senderismo en Da Lat, provincia de Lam Dong, según informaron las autoridades locales.



El accidente ocurrió alrededor de las 5:45 horas en la zona del monte Hon Bo, en el barrio de Lam Vien, en Da Lat. La mujer, identificada por las iniciales G.S.W., se encontraba haciendo senderismo cuando cayó en un agujero de unos 70 centímetros de diámetro, que aparentemente formaba parte de una antigua zona minera.



Sus acompañantes intentaron sacarla del agujero, pero no consiguieron hacerlo, por lo que alertaron a las autoridades locales, que activaron de inmediato un operativo de rescate.



Las autoridades del distrito de Lam Vien coordinaron las labores de salvamento con las fuerzas locales y la División de Prevención y Extinción de Incendios y Rescate, adscrita al Departamento de Seguridad Pública de la provincia.



Los equipos de rescate lograron sacar a la turista del agujero alrededor de las 7:15 horas y la trasladaron al Hospital General de Lam Dong para que recibiera atención médica de urgencia.



Según las primeras informaciones, la mujer sufrió una lesión en el tobillo derecho. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada al hospital para continuar con el tratamiento.



El monte Hon Bo, situado cerca de la aldea de flores de Thai Phien, en Da Lat, es un destino popular para practicar senderismo, contemplar el mar de nubes y tomar fotografías, por lo que atrae tanto a residentes locales como a turistas.



Desde la montaña se pueden contemplar vistas panorámicas del centro de Da Lat, especialmente a primera hora de la mañana. Sin embargo, explorar esta zona sin la debida preparación puede entrañar riesgos, sobre todo para quienes no están familiarizados con el terreno.



Las autoridades han instado a los visitantes a extremar las precauciones al recorrer zonas montañosas y a evitar practicar senderismo por su cuenta en lugares cuyo terreno y posibles peligros desconozcan./.



VNA