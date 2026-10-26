Emitan declaración conjunta sobre establecimiento de Asociación Estratégica Vietnam – Polonia

Hanoi (VNA) - Vietnam y Polonia emitieron una declaración conjunta para elevar sus relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, en beneficio de sus pueblos y en contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad.



El documento fue aprobado el 26 de octubre, durante la visita oficial a Vietnam del primer ministro polaco, Donald Tusk, por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.



En la declaración, ambos primeros ministros destacaron que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1950, Vietnam y Polonia han desarrollado una amistad y una cooperación basadas en la confianza, la igualdad y el respeto mutuo. A partir de los logros alcanzados durante más de 75 años y del amplio potencial de cooperación, ambas partes acordaron elevar sus vínculos a una Asociación Estratégica.



Las dos partes acordaron mantener contactos periódicos a todos los niveles, reforzar el diálogo político y ampliar la cooperación entre sus órganos legislativos. Asimismo, promoverán la colaboración entre localidades, ministerios y organismos sectoriales, así como los intercambios pueblo a pueblo, para consolidar la amistad tradicional.



Ambos países identificaron la economía, el comercio y la inversión como pilares fundamentales de sus relaciones bilaterales. Se comprometieron a reducir las barreras comerciales, reforzar la cooperación aduanera y facilitar el acceso de sus productos a los respectivos mercados, con miras a lograr un intercambio comercial equilibrado, sostenible y mutuamente beneficioso.



Vietnam y Polonia subrayaron la importancia de aplicar de manera plena y eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), aprovechando su potencial en ámbitos como las tecnologías avanzadas, la industria, la agricultura, los bienes de consumo y los servicios.



También acordaron promover reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Agrícola al menos cada dos años, con la próxima sesión prevista a más tardar en abril de 2027.



Ambos países acordaron ampliar la cooperación en defensa mediante el intercambio de experiencias, la formación de personal militar, la colaboración en la industria de defensa y la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU).



Asimismo, reforzarán la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, el narcotráfico, la trata de personas, la migración irregular y el blanqueo de capitales. También impulsarán el intercambio de información, la protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de su capacidad para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad.



Vietnam y Polonia acordaron intensificar la cooperación educativa mediante el intercambio de docentes, expertos y estudiantes, así como promover la enseñanza del vietnamita y el polaco en las universidades. Además, ampliarán la colaboración en ciencia, tecnología, investigación, innovación, transformación digital, salud y productos farmacéuticos.



Los dos países también promoverán los intercambios culturales, deportivos y turísticos, y facilitarán que sus ciudadanos puedan residir, estudiar y trabajar en el otro país. Ambas partes celebraron la puesta en marcha de vuelos directos operados por la aerolínea polaca LOT y destacaron la importancia de firmar cuanto antes el acuerdo revisado sobre el traslado y la readmisión de ciudadanos de ambos países.



Ambas partes reafirmaron el papel central de las Naciones Unidas y la importancia de preservar un orden internacional basado en la Carta de la ONU y el derecho internacional.



Los dos primeros ministros acordaron intensificar los intercambios en los marcos regionales y multilaterales, así como profundizar la cooperación entre Vietnam y la Unión Europea, cuyas relaciones se han elevado al nivel de Asociación Estratégica Integral.



También convinieron en reforzar la cooperación entre Polonia y la ASEAN, tras la adhesión polaca al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), así como en el marco de las relaciones entre la ASEAN y la UE. Vietnam acogió favorablemente y expresó su apoyo a los esfuerzos de Polonia por estrechar sus vínculos con la ASEAN.



Los dos países destacaron la necesidad de alcanzar una paz integral, justa y duradera en Ucrania, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Esto incluye la renuncia al uso o la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, y la solución pacífica de las controversias conforme al derecho internacional.



Ambas partes reafirmaron su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), que establece un marco jurídico integral para regular las actividades en los mares y océanos. Asimismo, defendieron la solución pacífica de las controversias y rechazaron cualquier uso o amenaza del uso de la fuerza contrario al derecho internacional. También destacaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad, la libertad de navegación y sobrevuelo, y el comercio sin obstáculos en el Mar del Este y en todo el mundo.



Además, respaldaron los esfuerzos regionales para establecer un Código de Conducta en el Mar del Este eficaz y sustantivo, acorde con el derecho internacional y, en particular, con la UNCLOS de 1982.



Finalmente, acordaron adoptar un Plan de Acción Conjunto para el período 2026-2030 con el fin de implementar la Asociación Estratégica. El primer ministro Donald Tusk agradeció a su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, y al pueblo de Vietnam la cálida acogida brindada a su delegación, e invitó al jefe de Gobierno vietnamita a visitar Polonia./.

VNA