Premier vietnamita sostiene conversaciones con su homólogo polaco

Hanoi (VNA) - Vietnam mantiene una política coherente de fortalecimiento de los vínculos con sus amigos tradicionales y considera a Polonia uno de sus socios prioritarios en Europa Central y Oriental, afirmó hoy el primer ministro Le Minh Hung.



En las conversaciones con su homólogo polaco, Donald Tusk, en Hanoi, el premier destacó que Vietnam y Polonia son amigos tradicionales, unidos por más de 76 años de solidaridad y cooperación. Vietnam recuerda y agradece el valioso apoyo del Gobierno y el pueblo polacos a su lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como a su actual proceso de renovación (Doi Moi) y desarrollo socioeconómico.



Por su parte, el premier polaco expresó su satisfacción por regresar a Vietnam después de 16 años y destacó los avances socioeconómicos y diplomáticos del país indochino. Calificó a Vietnam como un ejemplo de desarrollo basado en la laboriosidad, la creatividad y la inteligencia, y lo definió como el socio de primera categoría de Polonia en el Sudeste Asiático y uno de los más importantes de Asia.



Reafirmó el compromiso de Polonia de profundizar la amistad tradicional y la cooperación integral con Vietnam, mejorar su calidad y aprovechar la complementariedad de ambas economías.



Durante las conversaciones, los dos dirigentes analizaron la situación de cada país, las relaciones bilaterales y cuestiones regionales e internacionales de interés común. Coincidieron en que la cooperación ha avanzado en diversos ámbitos, especialmente en el político y diplomático, sobre la base de un alto grado de confianza.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos a todos los niveles, especialmente al más alto, así como mejorar los mecanismos de cooperación existentes. Entre las medidas previstas figuran la reanudación de las reuniones de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Polonia sobre cooperación económica y la continuidad de las consultas políticas periódicas entre los viceministros de Relaciones Exteriores.



En el ámbito económico, comercial y de inversión, los dos primeros ministros señalaron que el trasiego mercantil bilateral alcanzó casi cuatro mil millones de dólares en 2025, un aumento del 14,8% respecto al año anterior. No obstante, consideraron que esta cifra todavía no refleja plenamente el potencial de cooperación y acordaron trabajar para elevarla a seis mil millones de dólares en 2030.



Para alcanzar este objetivo, ambas partes aprovecharán la posición de Vietnam y Polonia como puertas de acceso a los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE), respectivamente, y facilitarán la entrada de las empresas de ambos países en sus mercados.



Los dirigentes identificaron oportunidades de cooperación en transporte ferroviario, industria aeroespacial, tecnologías de la información, ciberseguridad, manufactura y productos farmacéuticos. También destacaron la importancia de promover proyectos emblemáticos, incluido el proyecto de inversión de FPT Software en Polonia, y aplaudieron la reanudación de los vuelos directos entre ambos países por la aerolínea LOT.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo polaco, Donald Tusk, pasan revista a la guardia de honor. (Foto: VNA)



El primer ministro Le Minh Hung agradeció a Polonia la aprobación del Acuerdo de Protección de Inversión entre Vietnam y la UE (EVIPA) y pidió a Varsovia que promueva su pronta ratificación por los parlamentos de los demás Estados miembros del bloque comunitario.



Asimismo, solicitó el apoyo polaco para que la Comisión Europea retire cuanto antes la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas. También pidió facilitar el acceso al mercado europeo de bienes vietnamitas con ventajas competitivas y demanda en Polonia, como los agrícolas, forestales y pesqueros, los muebles de madera, las confecciones textiles y el calzado.



Los dos dirigentes acordaron ampliar la cooperación en defensa y seguridad, lucha contra la delincuencia transnacional, ciberseguridad, energías renovables, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura, deportes, turismo, agricultura, salud, respuesta al cambio climático y transición ecológica. También coincidieron en facilitar los desplazamientos de los ciudadanos de ambos países.



En cuanto a la cooperación entre localidades y los intercambios populares, el premier Le Minh Hung agradeció al Gobierno y al pueblo polacos las condiciones favorables ofrecidas a la comunidad vietnamita para vivir, estudiar, trabajar e integrarse en la sociedad de acogida. Expresó su deseo de que Polonia continúe apoyando a esta comunidad para que estabilice su vida, contribuya al desarrollo del país y actúe como puente de amistad entre ambos pueblos.



El visitante, por su parte, agradeció a Vietnam la construcción y conservación del monumento conmemorativo dedicado al arquitecto polaco Kazimierz Kwiatkowski, conocido como Kazik, quien desempeñó un papel destacado en la preservación del patrimonio cultural de Hue, My Son y Hoi An.



Ambas partes acogieron con satisfacción los esfuerzos por ampliar la cooperación entre sus localidades, con el fin de fortalecer los intercambios, el entendimiento mutuo y los vínculos entre sus pueblos.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales, los dos primeros ministros coincidieron en que las controversias deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Entre ellos destacaron el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes involucradas.



Ambos reafirmaron su compromiso de coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en los foros y organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas, los mecanismos de cooperación ASEAN-UE y el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM).



Respecto al Mar del Este, subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la seguridad, así como de garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea. Asimismo, respaldaron la solución pacífica de las controversias conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Las dos partes también destacaron la necesidad de aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) de 2002 y de concluir cuanto antes un Código de Conducta en la zona (COC) sustantivo y vinculante.



Al término de las conversaciones, ambos dirigentes acordaron adoptar una declaración conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Vietnam-Polonia y un plan de acción para fortalecer las relaciones bilaterales durante el período 2026-2030. Estos documentos marcan un hito en los nexos entre ambos países y abren una nueva etapa de cooperación en beneficio de sus pueblos.



En la ocasión, el premier polaco invitó a su homólogo vietnamita, Le Minh Hung, a realizar próximamente una visita oficial a Polonia, invitación que este agradeció y propuso coordinar en una fecha conveniente para ambas partes./.